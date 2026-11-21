CronacaCuneo
Mondovì, scontro tra auto e minicar in via Torino: ferita la conducente
La donna è stata affidata alle cure del 118.
Una donna è rimasta ferita nello scontro tra un’auto e una minicar in via Torino a Mondovì, nella tarda mattinata di sabato 21 novembre. La conducente della minicar è stata affidata alle cure del 118.
L’incidente è avvenuto intorno alle 11.15, poco distante dal cavalcavia verso la località Breolungi. La donna, inizialmente apparsa priva di sensi, ha ripreso conoscenza all’arrivo dei soccorritori.
Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Mondovì e i carabinieri per i rilievi. Le cause dello scontro restano da accertare.
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