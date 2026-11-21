Con Palazzo Nuovo chiuso, l’Università di Torino ha definito le modalità delle lezioni per lunedì 23, martedì 24 e mercoledì 25 novembre 2026. Alcuni insegnamenti finora svolti online torneranno in presenza in sedi alternative; altri, previsti in aula, passeranno a distanza per rendere disponibili gli spazi.

La rotazione è indicata nell’avviso della Scuola di Scienze Umanistiche, pubblicato il 20 novembre. Studenti e docenti devono controllare sede e modalità del singolo insegnamento.

Le tabelle con aule e modalità

Il calendario delle attività ricollocate raccoglie i prospetti per i tre giorni, con le lezioni in presenza e quelle online, gli orari e le aule alternative. Le indicazioni possono cambiare a seconda dell’insegnamento e della giornata.

Nell’avviso dell’ateneo sono disponibili anche due allegati distinti: uno riguarda gli insegnamenti che passeranno in presenza, l’altro quelli che si svolgeranno online, liberando le aule per la rotazione. La Scuola di Scienze Umanistiche invita inoltre a consultare le tabelle pubblicate sui siti dei singoli corsi di studio.

Perché cambiano le lezioni

L’ateneo spiega che la rotazione serve a evitare il superamento delle soglie consentite per la didattica a distanza durante la temporanea indisponibilità della sede. Secondo la Scuola di Scienze Umanistiche, le sostituzioni sono state pianificate tenendo conto della capienza delle aule.

La riorganizzazione segue la proroga della chiusura di Palazzo Nuovo fino al 25 novembre compreso, comunicata dall’università per consentire gli interventi dopo l’occupazione. Tra le criticità segnalate dall’ateneo figurano quelle relative alla sicurezza antincendio.

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