PIEMONTE – La Regione Piemonte finanzia altre 1.450 domande del voucher scuola A, destinato alle rette di iscrizione e frequenza delle scuole paritarie. Con lo scorrimento della graduatoria, la Regione annuncia la copertura di tutte le richieste ammissibili per l’anno scolastico 2026-2027. I nuovi voucher saranno disponibili da dicembre e utilizzabili fino al 31 marzo 2027.

Il finanziamento riguarda le famiglie le cui domande erano state ammesse ma erano rimaste inizialmente escluse per esaurimento delle risorse. La copertura delle richieste ammissibili per il voucher B, dedicato a libri, materiale didattico e trasporti, era già stata garantita.

Le graduatorie e le risorse

La determinazione dirigenziale del 19 novembre approva le graduatorie aggiornate dopo ulteriori verifiche e indica 5.216 domande finanziabili per il voucher A e 78.341 per il voucher B: in tutto 83.557.

Per lo scorrimento del voucher A, il comunicato regionale indica uno stanziamento aggiuntivo di 1.494.050 euro. La determinazione impegna invece 1.493.784,24 euro a favore del gestore per lo stesso scorrimento.

Il presidente della Regione Alberto Cirio e l’assessora all’Istruzione Daniela Cameroni presentano il completamento del finanziamento come il mantenimento di un impegno assunto con le famiglie e con il Consiglio regionale.

Chi rientra nello scorrimento

Il provvedimento riguarda le domande già presentate e ammesse: non riapre il bando, che si è chiuso il 16 luglio 2026. La copertura annunciata non comprende le richieste dichiarate non ammissibili.

Il voucher A serve a pagare le rette delle scuole paritarie. Il voucher B sostiene invece spese come libri, materiale didattico e trasporti; i due contributi non sono cumulabili e al momento della domanda occorreva scegliere quale richiedere.

Le graduatorie sono ordinate per Isee e identificano le richieste attraverso il numero di domanda. Nella pagina regionale delle graduatorie aggiornate sono disponibili gli elenchi delle domande finanziate e di quelle non ammesse.

Le maggiorazioni per BES e DSA

La determinazione riconosce anche una maggiorazione del 30% per gli studenti con bisogni educativi speciali o disturbi specifici dell’apprendimento: riguarda 489 domande del voucher A e 5.412 del voucher B. La maggiorazione era stata inizialmente sospesa; le risorse integrative sono state assegnate con un emendamento del Consiglio regionale all’assestamento di bilancio.

Credenziali e utilizzo dei nuovi voucher

Secondo la Regione, i nuovi beneficiari riceveranno da dicembre un’e-mail da voucherscuola.rp@valyouness.it con le credenziali e le istruzioni. Dopo la registrazione sulla piattaforma Valyouness Flex, il voucher A potrà essere utilizzato tramite smartphone presso la scuola frequentata.

Per chi ha già un voucher e ottiene la maggiorazione BES o DSA, il credito sarà aggiornato automaticamente: le credenziali resteranno le stesse e non è prevista una nuova e-mail. Il termine per usare il contributo rimane il 31 marzo 2027.

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