TORINO – Alexander Zverev conquista la finale delle ATP Finals 2026 di Torino. Il tedesco supera Daniil Medvedev con il punteggio di 7-6(0), 6-4 in un’ora e 26 minuti di gioco, al termine di una semifinale equilibrata, nella quale a fare la differenza sono stati la solidità al servizio e la maggiore concretezza nei momenti decisivi.

Primo set senza break: Zverev domina il tie-break

La partita si apre nel segno dell’equilibrio. Entrambi i giocatori si dimostrano molto efficaci al servizio e concedono poche opportunità in risposta. Medvedev e Zverev mantengono i rispettivi turni di battuta senza concedere break, accompagnando il set fino al tie-break.

Nel momento decisivo, però, il tedesco cambia marcia. Zverev alza il livello del proprio gioco, aumenta l’aggressività e non lascia spazio all’avversario. Il tie-break è a senso unico: sette punti consecutivi gli permettono di chiudere sul 7-0 e portarsi in vantaggio. A suggellare il parziale è uno splendido passante incrociato, che conferma la sua superiorità nel momento più importante.

Il break nel settimo game decide la semifinale

Anche nel secondo set il copione sembra inizialmente lo stesso. I due protagonisti continuano a difendere con efficacia i propri turni di servizio e la partita resta in equilibrio.

La svolta arriva nel settimo game, quando Zverev riesce finalmente a procurarsi le prime palle break dell’incontro. Il tedesco sfrutta subito l’occasione, approfittando anche di un doppio fallo di Medvedev, e conquista un break che si rivelerà decisivo.

Con il vantaggio acquisito, Zverev gestisce con attenzione i successivi turni di battuta e chiude il set sul 6-4, conquistando l’accesso alla finale dopo un’ora e 26 minuti.

Per Zverev è la terza finale alle ATP Finals

Il tedesco raggiunge così la sua terza finale in carriera alle ATP Finals, dopo quelle vinte nel 2018 a Londra e nel 2021 proprio a Torino. Un percorso convincente quello di Zverev, che aveva già superato Jodar, Shelton e Fils nella fase a gironi, confermando il proprio ottimo stato di forma.

Domenica la sfida con Alcaraz per il titolo

A contendergli il trofeo sarà Carlos Alcaraz, che nella prima semifinale ha superato Ben Shelton in rimonta con il punteggio di 3-6, 6-3, 7-6(1).

La finale, in programma domenica alle ore 18, metterà di fronte le prime due teste di serie del torneo. Zverev andrà a caccia del terzo titolo alle Finals, mentre lo spagnolo proverà a conquistare per la prima volta il prestigioso trofeo di fine stagione.

Una sfida tra due dei protagonisti più attesi del circuito, che potrebbe avere un seguito anche in Coppa Davis, dove entrambi saranno impegnati a Bologna a partire da martedì.

Il doppio Krawietz e Puetz contro Arribage e Olivetti

Serata da ricordare per Theo Arribage e Albano Olivetti, che conquistano la finale delle Nitto ATP Finals al termine di una semifinale ricca di emozioni. I francesi superano i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz con il punteggio di 7-6(4), 6-7(6), 12-10, dopo aver annullato tre match point.

All’Inalpi Arena di Torino va in scena una vera battaglia, durata oltre due ore. Nel tie-break del secondo set Arribage e Olivetti hanno tre occasioni per chiudere la partita, ma non riescono a sfruttarle. Krawietz e Puetz reagiscono con cinque punti consecutivi e portano la sfida al super tie-break.

Anche il terzo set regala grandi emozioni: i tedeschi volano sul 9-6 e sembrano ormai vicini alla vittoria, ma la coppia francese non si arrende e recupera fino al 9-9. Arribage e Olivetti trovano poi la forza di chiudere alla quinta opportunità, conquistando una vittoria straordinaria.

Al termine dell’incontro, i due francesi si lasciano andare alla gioia, cadendo a terra e saltando in campo per festeggiare.

Un risultato storico: Arribage e Olivetti diventano la prima coppia al debutto nel torneo a raggiungere la finale delle ATP Finals dal 2016. Domenica alle 15 affronteranno Marcelo Arevalo e Mate Pavic per il titolo.

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