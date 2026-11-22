Le imprese di autotrasporto e di trasporto persone in possesso dei requisiti, comprese quelle piemontesi, possono chiedere il credito d’imposta per il gasolio acquistato dal 1° settembre al 5 ottobre 2026. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha annunciato l’apertura della piattaforma dal 19 novembre fino alle 23:59 del 30 novembre, senza indicare l’ora di avvio del primo giorno.

Il ristoro arriva al massimo al 70% della maggiore spesa ammissibile rispetto al prezzo di riferimento di febbraio: non è quindi un rimborso del 70% dell’intera fattura. La concessione del credito segue la domanda e le verifiche previste.

Quali imprese e veicoli rientrano

La misura riguarda le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia che svolgono come attività principale il trasporto su strada e rientrano nelle categorie previste dalla normativa, incluse quelle che trasportano merci per conto terzi e quelle che noleggiano autobus con conducente.

Sono ammessi veicoli Euro V o Euro VI nella disponibilità dell’impresa: per le merci, mezzi di categoria N con massa complessiva a pieno carico di almeno 7,5 tonnellate; per le persone, autobus di categoria M2 o M3. Il gasolio deve essere destinato alla trazione dei veicoli ammessi e adibiti a uso di terzi.

Possono accedere alla piattaforma le imprese iscritte al Registro elettronico nazionale degli autotrasportatori, il REN, con posizione attiva nel periodo interessato. È prevista una procedura di autorizzazione anche per le imprese straniere con stabile organizzazione in Italia non iscritte al registro.

Il decreto prevede inoltre condizioni relative alle imprese già in difficoltà nel periodo contabile precedente il 28 febbraio 2026, con una deroga per microimprese e piccole imprese che rispettino determinati requisiti.

Come si calcola il credito

La piattaforma confronta la spesa ammissibile, al netto dell’Iva, con quella che l’impresa avrebbe sostenuto per acquistare gli stessi litri al prezzo medio di febbraio 2026. Al differenziale si applica la percentuale massima del 70%.

Il limite di spesa per questa finestra è di 60 milioni di euro. Se le risorse non sono sufficienti per tutte le domande accolte, gli importi vengono ridotti proporzionalmente. Il decreto direttoriale sulle modalità di attuazione precisa che la concessione deve rispettare la decisione della Commissione europea sulla modifica della misura notificata il 13 novembre.

Il credito può essere cumulato con altre agevolazioni sugli stessi costi entro i limiti fissati dal decreto. Per gli aiuti riconosciuti nell’ambito del quadro temporaneo europeo richiamato dal provvedimento, il totale non può superare il 70% della maggiore spesa sostenuta.

Domanda online e documenti da preparare

La richiesta si presenta esclusivamente sulla piattaforma dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il titolare della ditta individuale o il legale rappresentante accede con SPID o CIE e, dopo l’autorizzazione, può indicare altri incaricati. Le imprese già registrate per la precedente finestra marzo-agosto possono accedere senza una nuova registrazione.

Occorre indicare i litri acquistati per i veicoli ammessi, compreso l’eventuale HVO, e selezionare le relative targhe; quelle mancanti dall’elenco proposto possono essere inserite. Alla domanda va allegato il modello file_fatture in formato Excel, disponibile sulla piattaforma, con i riferimenti delle fatture, il tipo di fattura, gli importi al netto dell’Iva, la quota di carburante ammissibile e il codice del Paese di emissione.

Per le imprese non ancora registrate, un’eventuale assenza dall’elenco della piattaforma può richiedere verifiche dell’ufficio prima dell’accesso. Dopo l’invio è possibile controllare lo stato della richiesta nell’area dedicata; se risulta respinta, durante la finestra di apertura può essere eliminata e ripresentata.

Concessione e utilizzo del credito

Dopo la chiusura delle domande, le verifiche e i decreti di concessione, il credito riconosciuto sarà visibile nel cassetto fiscale dell’impresa. Il decreto fissa al 31 marzo 2027 il termine per la concessione, nel rispetto della decisione europea richiamata dal provvedimento.

Il credito concesso è disponibile dal decimo giorno successivo alla trasmissione dei dati prevista dal decreto interministeriale e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite modello F24, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, entro il 31 dicembre 2027.

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese