È in fase di conclusione il rinnovo della segnaletica orizzontale sulle strade provinciali affidate ai reparti di Cuneo e Saluzzo. Gli interventi hanno interessato circa 980 chilometri, oltre il 60% della rete di competenza dei due reparti, per un investimento complessivo di 650 mila euro.

Nel bilancio diffuso il 20 novembre, la Provincia precisa che le lavorazioni sono iniziate a giugno nell’ambito di diversi appalti. La quota di rete interessata si riferisce ai due reparti, non all’intera rete provinciale.

Linee, incroci e rotatorie

I lavori riguardano le linee laterali e quelle di mezzeria, dove presenti, oltre alla segnaletica sulla carreggiata agli incroci, comprese le indicazioni di stop e dare precedenza, e nelle rotatorie.

L’obiettivo indicato dall’ente è migliorare la visibilità del tracciato e le condizioni di sicurezza. Linee e indicazioni leggibili aiutano chi guida a riconoscere i margini della strada e gli incroci, soprattutto di notte e con condizioni meteorologiche sfavorevoli.

Finanziamento e prossime manutenzioni

Le opere sono finanziate in parte con risorse proprie della Provincia e in parte con i proventi delle sanzioni per eccesso di velocità. L’ente non ha specificato la quota attribuita a ciascuna fonte.

Nel Saluzzese la Provincia aveva comunicato il 30 ottobre anche un programma di ripavimentazioni, accompagnato dal rifacimento della segnaletica orizzontale.

Per gli interventi sui 980 chilometri non è stata indicata una data puntuale di completamento. La Provincia prevede di continuare a monitorare la rete e programmare le manutenzioni in base alle esigenze tecniche e alle risorse disponibili.

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