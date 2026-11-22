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Juventus Women, manita alla Lazio battuta 5-1. Sarriegi protagonista con una tripletta
Una vittoria convincente per la Juventus Women, che conquista tre punti preziosi nell’ottava giornata di campionato
FORMELLO – La Juventus Women conquista una larga vittoria sul campo della Lazio. A Formello finisce 5-1 per le bianconere, trascinate da una straordinaria Amaiur Sarriegi, autrice di una tripletta. Completano il tabellino le reti di Matilde Pavan e Khelifi, mentre per le padrone di casa segna Goldoni.
Sarriegi show: Juventus avanti 3-1 all’intervallo
La partita si sblocca già all’8′: sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Schatzer, Sarriegi anticipa Consolini e insacca di testa. Quattro minuti più tardi arriva il raddoppio: l’attaccante spagnola sfrutta un assist in profondità di Salvai, supera Freeman in uscita e firma la doppietta personale.
Al 25′ è Matilde Pavan a trovare il tris con una bella giocata individuale, dopo una prima conclusione respinta dal portiere laziale. La Lazio reagisce immediatamente e al 26′ accorcia le distanze con Goldoni, brava a sfruttare l’assist di Visentin. Le squadre vanno così al riposo sul 3-1.
Tripletta di Sarriegi e Khelifi chiude i conti
Nella ripresa la Juventus gestisce il vantaggio e controlla i tentativi delle padrone di casa. Al 72′ arriva il poker: Libran serve un pallone perfetto per Sarriegi, che davanti a Freeman non sbaglia e completa la propria tripletta.
Il risultato definitivo arriva all’83’, quando Khelifi raccoglie il passaggio di Graziani e firma il 5-1 con una precisa conclusione mancina dal limite dell’area.
Bianconere al quarto posto
Una vittoria convincente per la Juventus Women, che conquista tre punti preziosi nell’ottava giornata di campionato. Grazie al successo di Formello, le bianconere salgono a quota 15 punti, superano il Como 1907 e raggiungono il quarto posto in classifica.
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