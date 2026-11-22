Abbonamenti agevolati per autobus e treni destinati ai giovani e agli anziani residenti nelle aree montane, collinari depresse e marginali del Piemonte. È la proposta di legge regionale del Partito democratico presentata ad Alessandria da Domenico Ravetti, vicepresidente del Consiglio regionale e primo firmatario.

Il registro dei progetti di legge regionali riporta l’iniziativa come progetto n. 178, presentato l’11 novembre 2026. I destinatari indicati sono i residenti delle aree interessate tra i 14 e i 26 anni e quelli dai 65 anni in su.

Come funzionerebbero gli sconti

Il contributo per gli abbonamenti al trasporto pubblico locale su gomma e su ferro varierebbe in base all’Isee. Un successivo regolamento dovrebbe definire l’entità degli sconti, i Comuni interessati e le modalità per presentare domanda online.

La proposta prevede inoltre compensazioni regionali alle aziende di trasporto per i mancati introiti e contempla possibili servizi navetta integrativi tra i centri più isolati e i principali nodi di interscambio.

La richiesta delle famiglie e il confronto con Piemove

L’obiettivo dichiarato dai promotori è facilitare gli spostamenti verso scuole, ospedali e altri servizi essenziali e contrastare lo spopolamento. Il consigliere provinciale Roberto Scifò ha richiamato le esigenze delle famiglie della Val Lemme che sostengono spese di trasporto per mandare i figli alle scuole superiori nei centri maggiori, tra cui Novi Ligure.

La proposta è distinta da Piemove, la misura regionale già attiva per gli studenti universitari under 26 in possesso dei requisiti previsti. Piemove consente viaggi gratuiti soprattutto sul trasporto urbano nei capoluoghi aderenti; il progetto del Pd riguarda invece anche gli anziani e non si limita agli universitari.

I prossimi passaggi

Per arrivare a eventuali agevolazioni serviranno l’esame e l’approvazione della legge regionale, oltre alle disposizioni attuative. Ravetti ha annunciato la volontà di confrontarsi con la Giunta e la disponibilità a discutere eventuali modifiche proposte dalla maggioranza.

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