La Giunta piemontese ha approvato gli indirizzi per le politiche del lavoro e della formazione nel triennio 2027-2029, dopo la stagione del programma GOL Garanzia Occupabilità Lavoratori . Il modello prevede che i Centri per l’impiego individuino il percorso adatto a ciascuna persona, lasciandole la scelta dell’operatore accreditato.

Nell’annuncio del 18 novembre, la Regione indica una copertura di 151 milioni di euro dal Fondo sociale europeo Plus: secondo il comunicato, le risorse finanziano interamente il 2027 e il 2028 e una prima quota del 2029. Il nuovo assetto è programmato per il triennio successivo e l’approvazione degli indirizzi non coincide con l’avvio immediato dei percorsi.

Percorsi e scelta dell’operatore

Nel modello delineato dalla Regione, il Centro per l’impiego valuterà il profilo della persona e individuerà il tipo di intervento più adatto: dal reinserimento lavorativo all’aggiornamento o alla riqualificazione delle competenze. Sono previsti anche interventi per persone in condizioni di fragilità e percorsi di ricollocazione per lavoratori coinvolti in crisi aziendali.

La persona potrà scegliere l’operatore accreditato a cui affidarsi e consultare una vetrina pubblica dell’offerta formativa. Se il percorso non sarà partito entro un mese dalla scelta, il Centro per l’impiego potrà intervenire per individuare un’alternativa: non è quindi prevista una garanzia automatica di avvio entro quella scadenza.

Il vicepresidente e assessore al Lavoro Maurizio Marrone indica tra i destinatari dei buoni servizi i giovani, i lavoratori coinvolti in licenziamenti collettivi e le persone inattive con particolari fragilità. Per queste ultime è prevista anche la collaborazione con i servizi socio-assistenziali comunali.

La valutazione del profilo e l’individuazione di percorsi personalizzati sono previste anche dal programma nazionale GOL, che comprende interventi di accompagnamento, formazione e inclusione.

Finanziamenti e risultati degli operatori

La Regione prevede di superare i tradizionali bandi a progetto: gli operatori accreditati potranno aderire per tre anni secondo requisiti prestabiliti, senza graduatoria. La distribuzione delle risorse terrà conto, tra gli altri elementi, della capacità di utilizzare i finanziamenti e dei risultati delle attività svolte.

Dal 2028 entreranno nella valutazione anche gli esiti occupazionali, considerando le condizioni di partenza delle persone accompagnate. L’assessora regionale alla Formazione Daniela Cameroni presenta la scelta come un modo per valorizzare gli operatori capaci di raggiungere risultati e orientare la formazione alle esigenze delle persone.

La copertura e i prossimi passaggi

La Regione prospetta la possibilità di integrare successivamente le risorse per il 2029. Marrone ha collocato oltre 151 milioni già approvati nel biennio e ha indicato possibili risorse ulteriori per il 2029. Il comunicato regionale riferisce invece i 151 milioni al biennio e a una prima quota del terzo anno. Per l’attuazione del nuovo sistema dovranno essere definiti i passaggi operativi e chiarita la copertura della parte restante del 2029.

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