PF Holdings ha prorogato fino alle 17.30 del 27 novembre 2026 l’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria sulle azioni Pininfarina. La chiusura era prevista il 20 novembre: gli azionisti avranno cinque sedute di Borsa in più per aderire, mentre il pagamento passa dal 27 novembre al 4 dicembre, se l’operazione si perfezionerà.

La proroga, concordata con Borsa Italiana, è stata annunciata nel comunicato di PF Holdings. L’offerente ha precisato che, dopo il regolamento dell’offerta, non ci sarà una riapertura dei termini.

Prezzo e adesioni raccolte

L’OPA riguarda le azioni ordinarie di Pininfarina non già detenute da PF Holdings, che prima dell’offerta possedeva l’82,585% del capitale. Il corrispettivo previsto è di un euro in contanti per ogni azione conferita. Pininfarina opera nel design e nell’ingegneria e ha il proprio quartier generale a Cambiano, nel Torinese.

Dal 26 ottobre al 19 novembre sono state portate in adesione 10.724.598 azioni, pari al 78,28% dei titoli oggetto dell’offerta. La percentuale si riferisce alle azioni comprese nell’OPA, non all’intero capitale della società. I titoli conferiti saranno acquisiti dall’offerente se l’operazione si perfezionerà.

L’obiettivo dichiarato è acquisire l’intero capitale e arrivare al delisting, cioè all’uscita del titolo dalla quotazione su Euronext Milan. Modalità e tempi dell’eventuale uscita dalla Borsa dipenderanno dai presupposti previsti e dalle comunicazioni sull’esito dell’offerta.

Il nuovo calendario e le condizioni

Salvo ulteriori proroghe, i risultati provvisori sono attesi entro la sera del 27 novembre o, al più tardi, entro le 7.29 del 30 novembre. Il comunicato indicherà anche se ricorrono i presupposti per l’acquisto delle azioni residue e, se applicabili, le modalità e i tempi del delisting.

Il calendario aggiornato indica il 2 dicembre come termine per l’ottenimento dell’autorizzazione Golden Power; i risultati definitivi dovranno essere comunicati entro le 7.29 del 3 dicembre.

Il pagamento del 4 dicembre è previsto se si verificano le condizioni dell’offerta o se l’offerente vi rinuncia, ove consentito. Se le condizioni non saranno soddisfatte e non interverrà una rinuncia, l’operazione non si perfezionerà e le azioni conferite torneranno nella disponibilità degli aderenti.

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