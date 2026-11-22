Una protesta ripresa nel pomeriggio, l’intervento della polizia penitenziaria e il trasferimento di alcuni detenuti: è la ricostruzione dell’Osapp sui disordini del 18 novembre nella casa circondariale di Vercelli. Secondo il sindacato, gli agenti hanno ripristinato l’ordine dopo l’arrivo di rinforzi e quattro o cinque detenuti sono stati portati in altri istituti.

A Saluzzo un detenuto lavorante sarebbe stato aggredito da altri reclusi, in un’area dove gli impianti di videosorveglianza non risultavano funzionanti. Secondo la nota dell’Osapp , l’episodio risalirebbe al pomeriggio del 20 novembre 2026, intorno alle 15, nell’ufficio casellario destinato ai detenuti del circuito di alta sicurezza.

A Vercelli dal rifiuto di rientrare nelle celle ai trasferimenti

Secondo l’Osapp, al mattino alcuni detenuti di una sezione del quinto piano si sarebbero rifiutati di rientrare nelle celle. Il personale sarebbe riuscito inizialmente a riportare la calma attraverso la persuasione.

Nel primo pomeriggio, riferisce il sindacato, la protesta sarebbe ripresa e due agenti sarebbero stati accerchiati. Il personale sarebbe intervenuto in tenuta antisommossa, trovandosi davanti detenuti con bastoni e altri oggetti contundenti, e avrebbe inizialmente arretrato. Alcuni cancelli, prosegue la nota, erano ostruiti con arredi e altri materiali, rendendo più difficile l’accesso ai reparti. Dopo l’arrivo di altro personale, gli agenti sarebbero riusciti a entrare e a ripristinare l’ordine.

La ricostruzione del sindacato a Saluzzo

Il detenuto lavorante a Saluzzo sarebbe stato colpito con alcuni pugni dopo una discussione sulle modalità di consegna e ritiro dei pacchi. Il personale di polizia penitenziaria presente, riferisce l’Osapp, sarebbe intervenuto subito, riportando la situazione sotto controllo.

Nella stessa area, secondo il sindacato, gli impianti di videosorveglianza non erano funzionanti. La nota non precisa da quanto tempo durasse il problema, se siano disponibili altre immagini dell’accaduto o quali siano le condizioni del detenuto coinvolto.

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