TREVISO – Chi si aspettava – o almeno sperava – un colpo di scena è rimasto deluso.

Nell’aula 1D del Tribunale di Treviso, venerdì scorso, anche la terza asta per rilevare lo storico marchio Postalmarket è andata deserta.

Nessuna offerta è arrivata nemmeno dopo il drastico taglio disposto dai giudici per la vendita competitiva del 20 novembre, che aveva portato la base d’asta a 286.875 euro (con un’offerta minima fissata a poco più di 215 mila euro), dopo i precedenti tentativi falliti ad aprile (510 mila euro) e a luglio (382.500 euro). Con l’ennesimo nulla di fatto si archivia, probabilmente per sempre, la storia del catalogo che per oltre mezzo secolo ha portato il consumo moderno nelle case di milioni di famiglie italiane.

L’intuizione di Anna Bonomi Bolchini e il boom di Carosello

La parabola di Postalmarket inizia nel 1959 a Milano, grazie all’intuizione dell’imprenditrice Anna Bonomi Bolchini, che decide di importare in Italia il modello americano della vendita per corrispondenza. Il primo catalogo è un fascicolo di appena 48 pagine stampato in diecimila copie, distribuito in edicola e rivolto soprattutto al pubblico femminile. L’obiettivo è chiaro: portare i nuovi beni di consumo – abbigliamento in primis – anche nei piccoli centri di provincia, dove grandi magazzini e negozi specializzati erano ancora un miraggio.

Accompagnato dal celebre jingle televisivo “Con Postal Market sai / uso la testa / e ogni pacco che mi arriva è una festa”, il catalogo diventa presto un fenomeno di costume. Gli italiani possono ordinare ciò che vedono reclamizzato a Carosello: dai capi d’abbigliamento ai tessuti per la casa, fino agli oggetti più curiosi, come gli orologi a cucù o i materassi ad acqua. A decretarne il successo contribuiscono la consegna a domicilio e una formula per l’epoca rivoluzionaria: il “soddisfatti o rimborsati”, con sostituzione gratuita o restituzione dell’intera somma spesa.

L’età d’oro e le grandi firme in copertina

Negli anni Settanta e Ottanta Postalmarket diventa un colosso della distribuzione. Nel 1976 viene inaugurato il maxi-stabilimento da 37 mila metri quadrati a San Bovio di Peschiera Borromeo, alle porte di Milano, dotato di uno dei centri meccanografici più avanzati d’Italia e, poco dopo, dei primi call center per raccogliere gli ordini al telefono.

Nonostante una prima flessione all’inizio degli anni Ottanta, l’azienda riparte con slancio: nel 1987 il fatturato tocca i 385 miliardi di lire, con 1.400 dipendenti e oltre un milione e duecentomila spedizioni l’anno (con picchi di 45 mila pacchi al giorno). All’inizio degli anni Novanta il giro d’affari sfiora i 500 miliardi di lire, consolidando il primato nazionale davanti alla storica rivale Vestro.

È l’epoca in cui il catalogo si trasforma in una vera vetrina patinata. Le collezioni vengono firmate da stilisti del calibro di Krizia, Enrico Coveri e Laura Biagiotti, mentre sulle copertine posano i volti più amati dello spettacolo e della moda: da Sylva Koscina (prima celebrità in assoluto) a Gabriella Farinon – che detiene il record di quattro copertine – passando per Giorgio Gaber, Ombretta Colli, Lea Massari, fino alle top model internazionali degli anni Novanta come Claudia Schiffer, Carla Bruni e Linda Evangelista.

Il declino, l’era digitale e gli ultimi rilanci

L’avvento degli ipermercati e i cambiamenti nelle abitudini d’acquisto segnano però l’inizio della parabola discendente. Nel 1993 l’azienda passa sotto il controllo del colosso tedesco Otto Versand, leader mondiale del settore, ma i conti non tornano: tra la crisi del tessile, l’aumento dell’Iva e le inefficienze del sistema postale italiano, nel 1997 il fatturato scende a 330 miliardi e scatta la cassa integrazione.

A cavallo del Duemila ci prova il senatore Eugenio Filograna, che punta sul Made in Italy, lancia un portale e-commerce con 22 mila prodotti e prepara lo sbarco in Borsa. Il progetto, però, naufraga tra gli scandali finanziari che travolgono Banca Leonardo – unico sponsor dell’operazione – e lo scontro con i sindacati, portando al commissariamento ministeriale e alla successiva cessione al gruppo Bernardi nel 2003, che chiude definitivamente i battenti nel 2007.

Negli anni successivi il marchio vive una lunga stagione di tentativi di rinascita. Dopo il fallimento dichiarato dal Tribunale di Udine nel 2015, l’imprenditore Stefano Bortolussi rileva il brand e, nel 2020, si unisce al gruppo informatico Projectmoon per lanciare una nuova versione ibrida tra digitale e cartaceo. Nell’ottobre del 2021 il sito torna online e il catalogo riappare in edicola con Diletta Leotta in copertina.

Un’operazione nostalgia che però non basta a garantire la sostenibilità del business: dal 2024 le pubblicazioni si fermano e nel 2025 la società finisce in liquidazione giudiziale a Treviso. Fino all’epilogo di venerdì, con un’asta deserta che mette la parola fine a una delle pagine più iconiche della storia commerciale italiana.

I legami con il Piemonte

I legami storici, commerciali e mediatici tra Postalmarket e il Piemonte sono stati significativi, soprattutto nel periodo di massimo splendore dell’azienda (tra gli anni Settanta e Ottanta), pur essendo il marchio nato e radicato operativamente in Lombardia.

Gli ispettorati regionali e la rete commerciale capillare

Fin dagli anni Sessanta, per gestire gli ordini prima dell’avvento dei grandi call center e di Internet, Postalmarket strutturò una rete commerciale composta da 17 ispettorati regionali e numerosi rappresentanti locali. Il Piemonte rappresentava uno dei bacini d’utenza più attivi del Nord Italia, sia nei centri urbani come Torino sia nei numerosi comuni di provincia, dove il catalogo sopperiva all’assenza dei grandi magazzini offrendo l’accesso diretto ai prodotti pubblicizzati in televisione.

I testimonial piemontesi

Sulle copertine e nelle campagne pubblicitarie di Postalmarket hanno posato diversi volti noti legati al Piemonte, contribuendo a consolidare l’immaginario del marchio nel pubblico italiano:

Carla Bruni: La top model e cantautrice, nata a Torino, è stata una delle celebrità internazionali apparse sulle copertine del catalogo negli anni Novanta, nel periodo in cui Postalmarket puntava sull’alta moda.

Sylva Koscina: Sebbene nata a Zagabria, l’attrice – prima celebrità in assoluto a comparire sulla copertina di Postalmarket nel 1974 – ha avuto uno stretto legame professionale e biografico con Torino, città dove iniziò gli studi universitari al Politecnico prima di dedicarsi al cinema.

Alba Parietti: Anche la conduttrice torinese ha collaborato con il catalogo nel corso della sua carriera televisiva e come modella.

Il rapporto con il settore tessile e manifatturiero

Il tessile e l’abbigliamento hanno costituito fin dal 1959 il cuore dell’offerta di Postalmarket (oltre la metà dei prodotti ordinabili nei primi cataloghi apparteneva a questo comparto). Nei decenni di maggiore espansione, l’azienda attinse ampiamente alla filiera manifatturiera e laniera del Nord Italia, inclusi i distretti produttivi piemontesi – come il Biellese per i filati e i tessuti e il Torinese per le confezioni – per rifornire le linee di maglieria, biancheria per la casa e abbigliamento intimo vendute per corrispondenza.

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