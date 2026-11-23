Un bambino di pochi mesi con la febbre alle due di notte. Un sei anni con un’eruzione sul braccio il sabato pomeriggio. Un dodicenne sempre più chiuso e con l’appetito cambiato. Sono tre scene diverse, e chiedono tre risposte diverse a chi cresce un figlio. Sempre più genitori si chiedono se un medico online possa aiutare in momenti così. È quello che emerge da un’indagine di Glaut per Serenis sui genitori italiani.

Sotto l’anno: la notte conta

Su 552 genitori di figli fino a 14 anni, il 41% considera indispensabile un servizio di pediatria online attivo 24 ore su 24. Tra i genitori di bambini sotto l’anno la quota sale al 53%. Intanto i pediatri di libera scelta diventano meno: secondo l’ISTAT nel 2024 erano 6.496, il 15,8% in meno in dieci anni, con il 74,5% arrivato al massimale di assistiti.

Tra i 4 e i 6 anni: la velocità

Quando il bambino cresce, e cresce anche la quantità di piccoli imprevisti, conta soprattutto la rapidità. Tra i genitori di bambini dai 4 ai 6 anni, il 47% considera indispensabile ricevere una risposta entro pochi minuti. Un pediatra online risponde proprio a questo bisogno: una voce competente, nel momento in cui la domanda nasce.

Con i preadolescenti: più figure accanto

Tra gli 11 e i 14 anni le priorità cambiano ancora. Il 31% dei genitori sceglie un pacchetto per la famiglia che includa anche psicologo e nutrizionista. I ragazzi non hanno solo il raffreddore da curare: hanno un corpo che cambia e un umore che oscilla.

Su tutte le fasce, tre richieste superano l’85% quando si sommano «indispensabile» e «importante»: la copertura 24 ore su 24, una risposta entro pochi minuti e avere sempre lo stesso pediatra di riferimento. Questa ultima voce ha il suo peso emotivo: «Voglio qualcuno che conosca la storia clinica di mio figlio, non un anonimo ogni volta», ha scritto un genitore. Tra i servizi che vorrebbero aggiungere, il più richiesto è il consulto online con specialisti pediatrici (53%), seguito dalla visita a domicilio (33%) e dal supporto pedagogico (28%).

Non tutti i genitori però passano da servizi strutturati: secondo il Politecnico di Milano, sei cittadini su dieci usano WhatsApp per comunicare con i propri medici. Chi cerca un medico online gratis su whatsapp trova una risposta immediata, ma senza esame obiettivo e senza un archivio ordinato della storia clinica del bambino, proprio ciò che i genitori dicono di volere.

Come funziona Serenis Medicina

Serenis Medicina è un servizio di cure primarie online pensato per affiancare il medico di base, non per sostituirlo. Si accede dall’app: si sceglie il medico tra quelli disponibili, si prenota la visita in video e, per le esigenze più rapide, si può chiedere un consulto immediato in chat o in videochiamata, anche di notte e nel fine settimana. Prescrizioni e relazioni mediche finiscono nel dossier sanitario dell’app e si può aggiungere anche la famiglia, bambini compresi. Ci sono limiti precisi: il servizio non rilascia certificati, non sostituisce il pronto soccorso e, quando serve un esame fisico o una visita specialistica, il medico indirizza verso una struttura in presenza.

Per chi cerca un servizio per tutta la famiglia, l’abbonamento familiare prevede un pediatra dedicato ai bambini accanto ai medici degli adulti.

Il limite resta il 112

La pediatria online non è fatta per le emergenze: davanti a difficoltà respiratorie, febbre molto alta in un neonato o altri segnali di allarme si chiama il 112. Per tutto il resto, i dati dicono che i genitori cercano una cosa sola: qualcuno che risponda, che li riconosca e che conosca il loro bambino.

Nota metodologica

Indagine Glaut per Serenis su 1.044 adulti residenti in Italia tra i 24 e i 60 anni, con un sottocampione di 552 genitori di figli tra 0 e 14 anni. Periodo di rilevazione, modalità di somministrazione e criteri di rappresentatività del campione: dato mancante. Il report non riporta la definizione esatta di «supporto medico online» data agli intervistati: il dato può comprendere anche contatti con il proprio medico via chat o telefono. Le frasi tra virgolette sono risposte aperte. I genitori di bambini sotto l’anno sono 40: il dato è indicativo. I dati ISTAT si riferiscono al 2024.

Direttore sanitario di Serenis: dottor Manuel Szathvary. Ordine dei medici chirurghi di Padova, n. 11336.

Fonti

Glaut per Serenis, indagine sulla telemedicina in Italia, 2026 (dati interni)

ISTAT, audizione presso la Commissione Affari sociali della Camera, 7 luglio 2026: https://www.istat.it/wp-content/uploads/2026/07/Istat-Audizione-Commissione-Affari-Sociali_07-luglio-2026.pdf

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