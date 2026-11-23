C’è una cosa che i dipendenti notano subito: gli errori in busta paga. Per i collaboratori è molto spiacevole perché viene naturale pensare in cattiva fede, soprattutto se poi questa eventualità tende a ripetersi nel tempo.

Inoltre, l’azienda e il datore di lavoro si trovano esposti a sanzioni comprese tra i 150 e i 6.000 euro, a seconda del tipo di violazione, del numero di collaboratori coinvolti e della durata dell’irregolarità. Meglio quindi evitare alla radice tale situazione, cosa che è possibile fare dotandosi di uno strumento di ultima generazione quale un software per le paghe .

Si tratta di un programma predisposto per l’automazione di paghe e cedolini, in grado di soddisfare le molteplici esigenze che può avere un’impresa, di piccole, medie e grandi dimensioni.

Un gestionale che integra AI e cloud computing, supportando gli addetti del comparto amministrativo a 360° e garantendo, al contempo, una sinergia ottimale con tutti gli aspetti di natura finanziaria nonché amministrativa.

Gli errori da evitare nella gestione delle buste paga

Vediamo dunque quali sono le situazioni più critiche e diffuse per le imprese nella gestione delle buste paga: criticità che un software dedicato consente di limitare considerevolmente.

Imprecisioni riguardo a ferie/permessi

Un errore frequente riguardo alle buste paga interessa il conteggio delle ferie e dei permessi. Si verifica soprattutto quando le assenze non vengono registrate tempestivamente o i dati non sono aggiornati.

Il rischio è di riportare in busta paga saldi inesatti, con possibili ripercussioni sul calcolo delle competenze e sulla corretta gestione dei giorni maturati, goduti e residui.

Un software dedicato permette di ridurre le incongruenze e facilitare i controlli da parte dell’ufficio amministrativo grazie a dati sempre aggiornati.

Inesattezze rispetto al numero di ore lavorate

Un’altra criticità riguarda il conteggio delle ore effettivamente lavorate e può essere indirettamente collegata alla prima, quando sussiste una rilevazione poco attendibile delle presenze. Si verifica soprattutto nel caso di turni variabili, straordinari e modifiche dell’orario.

È facile pertanto andare incontro a differenze nella retribuzione, con la necessità di effettuare successive rettifiche e possibili contestazioni da parte dei dipendenti.

Per prevenire tali situazioni è importante collegare la rilevazione delle presenze all’elaborazione delle paghe, così da limitare gli inserimenti manuali e rendere più semplice la verifica dei dati.

Applicazione di un CCNL errato

L’applicazione di un Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) non corretto può comportare conseguenze significative per l’impresa, soprattutto sul piano economico.

Il rischio di inesattezze riguarda infatti il calcolo dei minimi retributivi, degli straordinari e delle indennità, oltre all’inquadramento contrattuale del dipendente, traducendosi in richieste di differenze retributive e successive regolarizzazioni.

Il dipendente può valutare di rivolgersi a un sindacato, puntando a una soluzione stragiudiziale, almeno in prima battuta. È quindi fondamentale verificare il contratto applicabile e mantenere aggiornati i parametri utilizzati per elaborare le buste paga.

Errori di natura anagrafica

Infine, anche un’inesattezza nei dati anagrafici può creare problemi, soprattutto quando riguarda informazioni essenziali come il codice fiscale del dipendente.

Un dato errato può infatti compromettere la corretta attribuzione dei contributi previdenziali, rendendo necessarie verifiche e successive rettifiche delle comunicazioni trasmesse agli enti competenti.

Per prevenire queste situazioni è fondamentale controllare le informazioni già in fase di inserimento e mantenerle aggiornate nel tempo. Un gestionale dedicato facilita la centralizzazione dei dati e riduce il rischio di incongruenze, rivelandosi prezioso anche sotto questo punto di vista.

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese