La partita per il controllo di Monte dei Paschi entra nella fase decisiva, ma parlare di acquisizione già conclusa sarebbe prematuro. Al 23 novembre 2026, Intesa Sanpaolo ha ottenuto il via libera della Consob al documento dell’offerta e al prospetto per le nuove azioni, mentre l’adesione degli azionisti MPS deve ancora cominciare.

Intesa Sanpaolo ha lanciato un’offerta pubblica di acquisto volontaria in contanti e azioni su tutte le azioni in circolazione di Monte dei Paschi di Siena avanzando una proposta di acquisizione da 34,5 miliardi di euro. In base ai termini rivisti, gli azionisti di MPS riceveranno €1,25 in contanti e 1,664 azioni Intesa di nuova emissione per ogni azione conferita.

La componente in contanti è stata aumentata da €1, mentre il rapporto di concambio è stato modificato da 1,6 azioni per tener conto del prossimo dividendo intermedio di Intesa. L’offerta rivista rappresenta un premio del 15,3% rispetto alle azioni MPS, calcolato sulla base dei prezzi precedenti all’annuncio iniziale dell’operazione a giugno, rispetto al premio originario del 12,5%.

Il periodo di adesione è previsto dal 24 novembre al 22 gennaio 2027, salvo proroghe. Intesa ha notificato alle autorità competenti il 30 ottobre la transazione nell’ambito della normativa italiana sul golden power, che consente all’esecutivo di intervenire nelle operazioni che coinvolgono interessi strategici nazionali.

L’operazione ha già ricevuto le approvazioni dalle autorità di vigilanza finanziaria competenti, tra cui la Banca Centrale Europea, oltre al via libera ai sensi di alcune normative sugli investimenti esteri e sui sussidi.

Il consiglio di amministrazione di MPS ha approvato il comunicato dell’emittente con il voto favorevole dei consiglieri presenti alla votazione. La valutazione contiene due elementi da leggere insieme: sulla base delle fairness opinion dei propri consulenti, il corrispettivo è stato giudicato congruo da un punto di vista finanziario alla data di riferimento; allo stesso tempo, il consiglio ritiene che non rifletta pienamente il valore del gruppo e le sue prospettive di crescita, anche dopo l’integrazione con Mediobanca.

MPS invita inoltre gli azionisti a considerare il confronto con il prezzo di mercato e il premio offerto, la quota elevata di corrispettivo in azioni Intesa e le incertezze legate all’integrazione. Nel comunicato si evidenziano anche i rischi di realizzazione delle sinergie stimate da Intesa in circa 2,9 miliardi di euro annui ante imposte a regime e le questioni ancora aperte sul futuro ruolo di Siena e della Toscana.

Il percorso autorizzativo è avanzato, ma non equivale al completamento dell’operazione. A fine ottobre Intesa ha comunicato di aver ricevuto dalla BCE l’autorizzazione preventiva all’acquisizione del controllo di MPS. L’Antitrust italiana, invece, ha avviato un’istruttoria per valutare gli effetti della concentrazione nei mercati bancari e assicurativi, a livello locale e nazionale.

Un’ulteriore complessità deriva dal disegno industriale prospettato: il comunicato MPS segnala che l’operazione prevede una separazione tra il perimetro destinato a Intesa e quello destinato a Unipol, con possibili passaggi societari, organizzativi e tecnologici. Vanno definiti anche gli effetti concreti per filiali, dipendenti, clienti e territorio. Le condizioni e le autorizzazioni ancora necessarie potranno incidere sui tempi e sulla configurazione finale.