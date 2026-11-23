TORINO – La gestione del patrimonio infrastrutturale realizzato per le Olimpiadi invernali di Torino 2006 passa ufficialmente alla Regione Piemonte. Dal 12 dicembre 2026 sarà la Regione ad assumere le competenze finora affidate al commissario governativo Vincenzo Coccolo, con l’obiettivo di completare gli interventi ancora in corso e gestire le risorse economiche residue. Sul tavolo ci sono complessivamente 79 milioni di euro destinati alla manutenzione, alla riqualificazione e alla valorizzazione degli impianti olimpici.

Il nuovo assetto è stato presentato al Grattacielo Piemonte, nel corso di un incontro a cui ha partecipato il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi. Presenti anche il commissario governativo Vincenzo Coccolo, il presidente della Regione Alberto Cirio, gli assessori regionali Paolo Bongioanni, Marco Gallo e Andrea Tronzano, il sottosegretario alla Presidenza Claudia Porchietto, il sindaco di Torino e della Città metropolitana Stefano Lo Russo, il presidente dell’Unione dei Comuni Olimpici Via Lattea Mauro Meneguzzi, oltre ai sindaci dei territori coinvolti e ai gestori degli impianti.

Olimpiadi 2006, 79 milioni per la manutenzione e la riqualificazione degli impianti

Le risorse a disposizione derivano dal cosiddetto tesoretto olimpico: ai 75 milioni di euro previsti inizialmente si sono aggiunti altri 4 milioni stanziati dal Governo, portando la dotazione complessiva a 79 milioni.

I finanziamenti, assegnati al territorio attraverso la legge 65/2012, servono a sostenere la gestione, la manutenzione e la riqualificazione delle infrastrutture realizzate o utilizzate in occasione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali del 2006.

Dopo lo scioglimento della Fondazione XX marzo, che aveva esaurito il proprio ruolo di programmazione, dal 12 dicembre 2024 la gestione del post olimpico era stata affidata per due anni al commissario governativo Vincenzo Coccolo.

Ora il passaggio alla Regione Piemonte, preparato attraverso un gruppo di lavoro interdirezionale istituito nel febbraio 2026 e un confronto tra le istituzioni, garantirà la prosecuzione delle attività. La Regione dovrà accompagnare alla conclusione i cantieri ancora aperti e amministrare le risorse finanziarie disponibili.

È previsto anche un sistema di monitoraggio e trasparenza, con una sezione dedicata sul sito istituzionale regionale e relazioni periodiche al ministro per lo Sport, alla Presidenza del Consiglio e al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

48 interventi conclusi, altri 10 entro dicembre

Il programma comprende complessivamente 67 interventi. Di questi, 48 sono già stati completati, per un valore superiore a 37,6 milioni di euro.

Altri 10 lavori, per un investimento di 12,4 milioni, saranno conclusi entro la prima metà di dicembre 2026. Restano nove interventi in corso, per un valore complessivo di circa 28,9 milioni di euro, affidati a SCR Piemonte e all’Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea. La loro conclusione è prevista entro i prossimi due anni.

Tra le opere già realizzate figurano la sistemazione e la messa in sicurezza delle piste da sci di Sestriere, la manutenzione straordinaria dell’Inalpi Arena e dei palazzetti del ghiaccio di Pinerolo, Torre Pellice e Torino Tazzoli.

Completati anche il primo lotto della riqualificazione delle Arcate ex MOI e gli interventi a Torino Esposizioni per il Polo della Cultura, oltre al primo lotto del progetto Pragelato Ski Jumping Hotel.

Nelle località montane sono stati inoltre sistemati gli impianti di risalita, i sistemi di innevamento programmato e i bacini di stoccaggio di Cesana Torinese e Sauze d’Oulx.

La pista da bob di Cesana sarà smantellata: lavori al via a marzo

Tra gli interventi ancora da realizzare c’è uno dei capitoli più significativi dell’eredità olimpica: la riqualificazione dell’area dell’ex pista di bob, slittino e skeleton di Cesana Torinese, rimasta inutilizzata per anni.

Il progetto prevede lo smantellamento della pista e la riqualificazione ambientale dell’intero sito, con un investimento di 10,9 milioni di euro.

SCR Piemonte ha pubblicato il bando di gara il 3 novembre 2026. Le imprese interessate potranno presentare le offerte entro il 10 dicembre. L’avvio dei lavori è previsto a marzo 2027, con conclusione entro la fine dello stesso anno.

Gli altri cantieri tra Sestriere, Bardonecchia, Pragelato e Torino

Il programma degli interventi che proseguiranno tra il 2027 e il 2028 riguarda diverse località del territorio olimpico piemontese.

A Claviere è prevista l’integrazione del progetto di ricollocazione della seggiovia Col Saurel, per un investimento di 4,5 milioni di euro.

A Sestriere saranno adeguate le piste di Coppa del Mondo nell’area sciabile e sarà realizzato un nuovo impianto di innevamento programmato sulla pista 68 Bassa, con una spesa di 1,7 milioni di euro.

A Bardonecchia è previsto l’ampliamento del bacino Chesal-Bosco, per 1,3 milioni di euro.

A Sauze d’Oulx proseguirà la riqualificazione dell’area di valle dell’ex stadio olimpico del Freestyle, con un investimento di 1,5 milioni.

A Torino, invece, il programma comprende la seconda fase della riqualificazione del compendio delle Arcate ex MOI, per un valore di 2,6 milioni di euro.

Interventi anche a Pragelato, dove prosegue la riconversione dello stadio olimpico del salto con gli sci per realizzare un Centro federale di sci nordico e un poligono per il biathlon. Il progetto vale 4,1 milioni di euro. A questo si aggiunge il secondo lotto dello Ski Jumping Hotel, per altri 2,1 milioni.

L’obiettivo dichiarato è completare il programma di riqualificazione del patrimonio sportivo e infrastrutturale lasciato in eredità dai Giochi del 2006, garantendo continuità ai lavori e una gestione delle strutture coerente con le risorse disponibili.

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