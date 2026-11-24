Dietro ogni storia di violenza c’è una moglie, una mamma, una figlia, una donna alla quale sono stati sottratti serenità, dignità e, troppo spesso, il diritto di sentirsi libera e sicura nella propria vita. Vita che sempre più spesso viene uccisa.Dobbiamo impegnarci ogni giorno, nelle famiglie, nelle scuole, nei luoghi di lavoro e nelle nostre comunità, a costruire una cultura del rispetto, che insegni soprattutto ai più giovani a vivere le relazioni senza possesso, senza dominio e senza paura.C’è poi una responsabilità che riguarda ciascuno di noi: non voltarsi dall’altra parte, saper ascoltare, non giudicare chi trova il coraggio di chiedere aiuto e fare in modo che nessuna donna si senta sola davanti alla violenza. Le istituzioni devono esserci, con servizi, strumenti di protezione, sostegno concreto e una presenza capace di accompagnare le donne fuori da situazioni di sofferenza.Vorrei che il messaggio di questa giornata arrivasse forte: non siete sole, chiedere aiuto non è una debolezza e nessuno ha il diritto di decidere al posto vostro come vivere la vostra vita. La libertà, il rispetto e la dignità non sono regalie o concessioni: sono diritti che dobbiamo garantire, ogni giorno, a tutte le donne.

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