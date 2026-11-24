Piemonte
25 novembre, il messaggio del presidente Davide Nicco contro la violenza sulle donne
Dietro ogni storia di violenza c’è una moglie, una mamma, una figlia, una donna alla quale sono stati sottratti serenità, dignità e, troppo spesso, il diritto di sentirsi libera e sicura nella propria vita. Vita che sempre più spesso viene uccisa.Dobbiamo impegnarci ogni giorno, nelle famiglie, nelle scuole, nei luoghi di lavoro e nelle nostre comunità, a costruire una cultura del rispetto, che insegni soprattutto ai più giovani a vivere le relazioni senza possesso, senza dominio e senza paura.C’è poi una responsabilità che riguarda ciascuno di noi: non voltarsi dall’altra parte, saper ascoltare, non giudicare chi trova il coraggio di chiedere aiuto e fare in modo che nessuna donna si senta sola davanti alla violenza. Le istituzioni devono esserci, con servizi, strumenti di protezione, sostegno concreto e una presenza capace di accompagnare le donne fuori da situazioni di sofferenza.Vorrei che il messaggio di questa giornata arrivasse forte: non siete sole, chiedere aiuto non è una debolezza e nessuno ha il diritto di decidere al posto vostro come vivere la vostra vita. La libertà, il rispetto e la dignità non sono regalie o concessioni: sono diritti che dobbiamo garantire, ogni giorno, a tutte le donne.
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