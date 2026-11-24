Torna questa sera, martedì 24 novembre, l’atteso appuntamento con le estrazioni del Lotto, del SuperEnalotto e del 10eLotto, con gli occhi di milioni di italiani puntati sulle urne pronte a svelare i numeri vincenti del concorso. L’attenzione è tutta rivolta al SuperEnalotto, che mette sul piatto un montepremi da capogiro: ben 58 milioni e 200mila euro per chi riuscirà a centrare la sestina vincente.

In questo articolo scopriamo insieme tutti i numeri estratti sulle undici ruote del Lotto, i simboli abbinati al Simbolotto e la combinazione fortunata che potrebbe regalare il montepremi milionario.

Ecco i numeri del Lotto di martedì 24 novembre 2026:

Bari: 75 – 76 – 71 – 83 – 43

Cagliari: 61 – 49 – 22 – 63 – 71

Firenze: 80 – 24 – 4 – 66 – 79

Genova: 27 – 25 – 85 – 5 – 7

Milano: 2 – 25 – 5 – 23 – 19

Napoli: 6 – 51 – 60 – 55 – 40

Palermo: 65 – 85 – 64 – 70 – 8

Roma: 61 – 41 – 69 – 32 – 4

Torino: 72 – 11 – 53 – 69 – 76

Venezia: 19 – 40 – 66 – 13 – 72

Nazionale: 9 – 63 – 52 – 78 – 53

I 20 numeri vincenti del 10eLotto del 24 novembre sono:

2 – 6 – 11 – 19 – 22 – 24 – 25 – 27 – 40 – 41 – 49 – 51 – 61 – 65 – 71 – 72 – 75 – 76 – 80 – 85

Numero oro: 75

Doppio oro: 75, 76

Extra: 4 – 5 – 13 – 23 – 32 – 43 – 53 – 55 – 60 – 63 – 64 – 66 – 69 – 70 – 83

I numeri del Superenalotto del 24 novembre 2026:

La combinazione vincente è: 25 – 45 – 19 – 50 – 28 – 74

Il numero Jolly è: 62

Il numero Superstar è: 30

Il Jackpot del Superenalotto: 58,2 milioni di euro.

I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Lotto di giovedì 26 novembre 2026:

I numeri ritardatari in assoluto:

Torino: 25 (manca da 127 estrazioni)

Bari: 85 (manca da 96 estrazioni)

Nazionale: 29 (manca da 91 estrazioni)

Palermo: 67 (manca da 85 estrazioni)

Roma: 14 (manca da 83 estrazioni)

Firenze: 46 (manca da 79 estrazioni)

Genova: 36 (manca da 79 estrazioni)

Cagliari: 35 (manca da 78 estrazioni)

Genova: 4 (manca da 78 estrazioni)

Venezia 73 (manca da 77 estrazioni)

I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 26 novembre:

87 (manca da 91 estrazioni) – 58 (da 64) – 9 (da 58) – 36 (da 52) – 27 (da 50) – 15 (da 47)

I simboli estratti al Simbolotto

32 – DISCO

38 – PIGNA

41 – BUFFONE

16 – NASO

43 – FUNGHI

Cosa fare se soffri di ludopatia

Per chiedere aiuto per la ludopatia, puoi chiamare il Telefono Verde Nazionale (800 55 88 22) per informazioni e indirizzamento, rivolgerti direttamente ai SerD (Servizi per le Dipendenze) della tua ASL (es. ASLTO4 ha sedi a Chivasso, Caluso, Ciriè) per percorsi gratuiti e anonimi, o cercare supporto specifico in associazioni come il Centro Torinese di Solidarietà (CTS) per percorsi serali e di gruppo, e contattare lo sportello “Sgarbuglio” per problemi di sovraindebitamento collegati al gioco.

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