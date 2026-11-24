La crisi delle società editoriali che fanno capo a OPS Retail ex Netweek mette a rischio la continuità di decine di giornali e siti locali. Le procedure di liquidazione giudiziale sono aperte, mentre lavoratori e sindacato chiedono che si preservino le redazioni e il patrimonio informativo dei territori.

OPS Media è il nome con cui il gruppo presenta la propria attività editoriale. La società quotata che ne è al vertice, già Netweek, si chiama invece OPS Retail S.p.A. I giornali e le attività che li sostengono sono organizzati attraverso società controllate, in particolare DMedia Group, Media (iN) e Publi (iN). Il cambio di nome è maturato insieme a un tentativo di trasformare il modello aziendale. Nel dicembre 2025 l’assemblea straordinaria ha deliberato di rinominare Netweek in OPS Retail e trasferire la sede da Merate ad Assago. Il progetto annunciato prevedeva di sviluppare attività retail e servizi tecnologici, riducendo progressivamente il peso dell’editoria e della televisione. Il passaggio non ha però risolto le difficoltà delle società editoriali. A marzo 2026 DMedia Group, Media (iN) e Publi (iN) hanno avviato un percorso di regolazione della crisi; ad aprile il Tribunale di Lecco ha accolto un’istanza e concesso misure protettive. A luglio DMedia Group ha presentato un ricorso per il concordato preventivo in continuità, esteso alle controllate Media (iN) e Publi (iN). Le liquidazioni e la ricerca di una continuità

Il 23 settembre le tre società hanno depositato istanze per l’apertura della liquidazione giudiziale. Le informazioni pubblicate successivamente indicano che DMedia Group e Publi (iN) sono state sottoposte alla procedura dal Tribunale di Lecco il 1° ottobre, mentre Media (iN) è stata dichiarata in liquidazione giudiziale dal Tribunale di Ivrea il 15 ottobre. Le procedure hanno curatori e competenze territoriali distinti.

Secondo quanto riportato in un’interrogazione alla Camera, i curatori avrebbero manifestato l’intenzione di coordinare le procedure per preservare, se possibile, le attività editoriali e favorire una cessione dei complessi aziendali senza frammentarli.

La crisi ha conseguenze immediate sul lavoro giornalistico e sulla pubblicazione. Il 18 novembre la Federazione Nazionale della Stampa ha espresso solidarietà a oltre cento giornalisti che lavorano nelle quasi cinquanta testate del gruppo, riferendo che dipendenti e collaboratori sono senza stipendio e che il futuro di alcune testate è incerto. Il sindacato ha dichiarato che seguirà la vicenda e vigilerà sulla ricerca di una soluzione.

Il consigliere regionale Sergio Bartoli, della Lista Civica Cirio Presidente PML, ha depositato a Palazzo Lascaris un ordine del giorno e un question time sulla crisi dei settimanali locali facenti capo a OPS Retail.

Sul tema è intervenuta anche la consigliera regionale del Piemonte Giovanna Pentenero presidente del Gruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale del Piemonte

La crisi che sta colpendo il gruppo Ops Media, ex Netweek, rappresenta un motivo di forte preoccupazione non soltanto per le lavoratrici e i lavoratori coinvolti, ma anche per il futuro dell’informazione locale in Piemonte. Per questo ho presentato un ordine del giorno che chiede alla Regione di attivarsi immediatamente per salvaguardare l’occupazione, garantire il pagamento delle retribuzioni e difendere un presidio fondamentale di democrazia sui nostri territori.

Parliamo di settimanali locali e portali d’informazione che raccontano periodicamente la vita delle nostre comunità, dai grandi centri ai piccoli Comuni, dalle aree montane alle realtà iperlocali della regione. Testate storiche come La Nuova Periferia, Il Canavese, Giornale di Ivrea e dell’Eporediese e Notizia Oggi rappresentano un punto di riferimento essenziale per cittadini, associazioni, amministratori e imprese.

In queste settimane giornaliste, giornalisti, collaboratori e personale delle redazioni continuano a garantire l’uscita dei giornali e l’aggiornamento dei siti d’informazione in una situazione di grande incertezza, aggravata dal pagamento a singhiozzo degli stipendi. A loro va la mia piena solidarietà e vicinanza.

L’informazione locale svolge una funzione insostituibile per la vita democratica delle comunità, soprattutto nei piccoli Comuni, nelle aree montane e nelle aree interne del Piemonte, e in tutti i distretti che difficilmente trovano spazio nei grandi mezzi di comunicazione nazionali. Con il mio ordine del giorno chiedo alla Giunta regionale di attivare con urgenza un tavolo di crisi, coinvolgendo la proprietà, le rappresentanze dei lavoratori, l’Associazione Stampa Subalpina e gli enti locali interessati. È necessario individuare tutte le soluzioni possibili per tutelare i posti di lavoro, le professionalità coinvolte e la continuità delle pubblicazioni.

Difendere il lavoro giornalistico e il pluralismo dell’informazione significa difendere la qualità della nostra democrazia. Mi auguro che su questo ordine del giorno si registri la più ampia convergenza possibile in Consiglio regionale, perché la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori e il futuro dei settimanali locali riguardano l’intero Piemonte.

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