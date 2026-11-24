TORINO – Aule quasi vuote al Palazzo di Giustizia di Torino nella mattinata di oggi, 24 novembre, seconda giornata dello sciopero nazionale degli avvocati penalisti. La protesta, proclamata dall’Unione delle Camere Penali Italiane, è prevista fino al 27 novembre. Fra le poche cause che sono state discusse oggi figura la richiesta di estradizione presentata dal Brasile per un cittadino del Paese sudamericano colpito da un mandato di cattura.

L’iniziativa di astensione, in programma dal 23 al 27 novembre, contesta la proposta di inserire nell’articolo 24 della Costituzione, subito dopo il riconoscimento dell’inviolabilità della difesa, la disposizione «La Repubblica tutela le vittime di reato».

Nella delibera del 12 novembre, l’Unione delle Camere Penali Italiane riconosce infatti la necessità di proteggere e assistere chi ha subito un reato, ma sostiene che la modifica rischi di incidere sulle garanzie della difesa e sulla presunzione di non colpevolezza. La revisione costituzionale non è ancora conclusa: il Senato ha approvato il testo in seconda deliberazione e lo ha trasmesso alla Camera, dove è stato assegnato alla commissione Affari costituzionali. L’Unione chiede che la Camera non approvi definitivamente la modifica.

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese