Dal Cuneese al VCO la neve è caduta copiosa in montagna, miglioramento a inizio settimana e nuove precipitazioni martedì sera
Si prospetta quindi una settimana caratterizzata da un temporaneo ritorno del bel tempo, seguito da una nuova fase di instabilità
PIEMONTE – La perturbazione che ha portato piogge diffuse sul Piemonte nella mattinata si sposterà verso est nel corso del pomeriggio di domenica 22 novembre. Le precipitazioni tenderanno progressivamente a perdere intensità fino a esaurirsi sulla maggior parte della regione. Faranno eccezione i rilievi alpini di confine, dove le nevicate potranno proseguire fino alla mattinata di lunedì.
La pioggia in pianura ha portato invece neve in montagna con quota neve mediamente intorno ai 1.100-1.400 metri. Arrivano immagini di nevicate anche abbondanti da Usseglio, Balme, Pragelato e Prato Nevoso.
Sulle Alpi sono inoltre previsti venti in rinforzo, con l’attivazione del foehn nelle vallate.
Lunedì torna il sole
Per la giornata di lunedì 23 novembre è atteso un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con tempo prevalentemente soleggiato su tutto il Piemonte. Potranno tuttavia formarsi foschie e banchi di nebbia in pianura, soprattutto nelle ore più fredde.
Nuove piogge da martedì sera
Una nuova variazione è prevista per martedì 24 novembre, quando la nuvolosità aumenterà soprattutto sulle pianure. Il peggioramento sarà più evidente in serata, con l’arrivo delle prime precipitazioni, destinate a estendersi a gran parte della regione nella giornata di mercoledì 25 novembre.
Si prospetta quindi una settimana caratterizzata da un temporaneo ritorno del bel tempo, seguito da una nuova fase di instabilità.
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