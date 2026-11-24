PIEMONTE – «Con il progetto “Una famiglia, una casa” vogliamo dare una risposta concreta a una delle difficoltà più grandi per le giovani generazioni: trovare una casa a condizioni accessibili e poter così costruire una famiglia e avere dei bambini, guardando al futuro con maggiore serenità». Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio annuncia con soddisfazione il nuovo programma da 36 milioni di euro – risorse FESR – per ristrutturare mille alloggi di edilizia pubblica «e destinarli alle giovani coppie e alle famiglie under 35, con un canone fisso di 100 euro al mese».

La nuova misura, contenuta nel disegno di legge approvato questa mattina dalla Giunta regionale e che ora andrà all’esame del Consiglio, sono stati oggi in conferenza stampa il presidente Cirio e il vicepresidente della Regione Maurizio Marrone, illustrandone dettagli e tempistiche.

«Vogliamo creare le condizioni concrete perché chi desidera mettere su famiglia in Piemonte possa farlo, senza essere frenato dal costo di un affitto o dall’impossibilità di trovare un’abitazione» – proseguono Cirio e Marrone – «Per questo recuperiamo patrimonio pubblico oggi inutilizzabile o da riqualificare, trasformandolo in nuove opportunità abitative. È una politica che tiene insieme il diritto alla casa, il sostegno alla famiglia e alla natalità e la rigenerazione del patrimonio di edilizia sociale in un modo mai visto prima».

Target della misura, le famiglie under 35 sposate, unite civilmente o conviventi di fatto, residenti in Piemonte e con un Isee di almeno 15 mila euro, che quindi non consente loro di accedere alle graduatorie ordinarie dell’edilizia popolare pubblica. Gli alloggi saranno assegnati attraverso graduatorie gestite dalle Atc, tenendo conto delle esigenze dei nuclei familiari. L’avvio dei primi bandi è previsto all’inizio del 2027.

È previsto un punteggio aggiuntivo per le famiglie con bambini piccoli, per quelle con persone con disabilità e per i figli di appartenenti alle forze dell’ordine o di operatori sanitari caduti sul lavoro.

Il canone è fisso: 100 euro al mese per dieci anni oppure fino al raggiungimento della maggiore età dei figli.

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