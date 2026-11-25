Dalle consegne nei centri storici agli interventi tecnici nelle aree collinari del Monferrato o nella pianura vercellese, il veicolo commerciale resta il baricentro operativo per migliaia di artigiani, commercianti e piccoli imprenditori piemontesi.

A differenza dell’automobile privata, il furgone non è soltanto un mezzo di trasporto, ma un ambiente di lavoro mobile che incide direttamente sulla puntualità del servizio e sui margini dell’attività. Negli ultimi anni, tuttavia, mantenere un mezzo di proprietà è diventato un’operazione sempre più complessa da pianificare, spingendo molte realtà del territorio a rivedere le proprie abitudini.

Il tessuto produttivo regionale si regge infatti in larga parte su strutture snelle. Secondo il bilancio sulla nati-mortalità delle imprese diffuso da Unioncamere Piemonte (su dati Movimprese), oltre tre quarti delle attività registrate nella regione sono ditte individuali o società di persone. In realtà di questo tipo, spesso prive di una figura dedicata alla gestione dei mezzi, un guasto imprevisto o un fermo veicolo prolungato non rappresentano semplici voci di spesa straordinarie, ma un problema organizzativo immediato che ricade direttamente sul titolare.

Le variabili che pesano sul bilancio di chi lavora su strada

Chi utilizza un veicolo commerciale per lavoro si confronta oggi con un quadro normativo e finanziario molto diverso rispetto a un decennio fa. Il primo fattore riguarda l’aumento dei listini del nuovo e dei costi legati alla manutenzione ordinaria e straordinaria, a cui si sommano premi assicurativi sempre più onerosi, soprattutto nelle aree urbane a maggiore densità di traffico come Torino o nei principali capoluoghi di provincia.

A questo si aggiunge l’incertezza legata alle limitazioni alla circolazione. Le misure antismog adottate nel bacino padano e i blocchi progressivi per le motorizzazioni diesel più datate obbligano chi si sposta quotidianamente tra comuni diversi a interrogarsi sulla reale durata utile del proprio mezzo. Acquistare un furgone oggi significa chiedersi se quel veicolo potrà ancora accedere liberamente alle zone centrali di Alessandria, Novara o Torino tra quattro o cinque anni, oppure se rischierà una rapida svalutazione sul mercato dell’usato.

Quando valutare alternative alla proprietà

Per decenni la proprietà del mezzo è stata considerata l’unica strada percorribile dall’imprenditore piemontese, anche per la possibilità di ammortizzare il bene e sfruttarlo fino a fine vita. Oggi questa logica regge ancora per chi percorre pochi chilometri l’anno, effettua tragitti prevalentemente extraurbani fuori dalle zone a traffico limitato o necessita di allestimenti interni estremamente specifici e costosi, difficili da riconvertire.

Quando invece le percorrenze sono elevate, i tempi di consegna sono stretti e serve certezza sulle uscite mensili, molte attività guardano con maggiore interesse al noleggio a lungo termine di furgoni .

La formula permette di sostituire l’investimento iniziale e le spese variabili con un canone periodico prestabilito, che generalmente include manutenzione, copertura assicurativa, soccorso stradale e gestione burocratica.

Se confrontato con il solo prezzo di listino del veicolo, il canone può sembrare impegnativo, ma valutando il costo complessivo di gestione nell’arco di tre o quattro anni — tra assicurazione, tagliandi, imprevisti meccanici e svalutazione — la formula risulta spesso più sostenibile dell’acquisto, oltre a non immobilizzare liquidità e a permettere un rinnovo più frequente del mezzo.

Perché sempre più imprese valutano il noleggio

Prima di sottoscrivere un contratto, resta fondamentale partire dai numeri reali della propria attività — chilometraggio medio annuo, tipologia di carico e aree servite — così da calibrare durata e percorrenza senza incorrere in penali. Una volta definiti questi parametri, i motivi principali che spingono aziende e partite IVA verso la locazione a lungo termine riguardano quattro aspetti concreti:

La tutela della liquidità aziendale , poiché non occorre immobilizzare capitale proprio né intaccare le linee di credito bancarie per acquistare il mezzo, lasciando risorse disponibili per l’attività principale.

, poiché non occorre immobilizzare capitale proprio né intaccare le linee di credito bancarie per acquistare il mezzo, lasciando risorse disponibili per l’attività principale. I vantaggi fiscali per le imprese , dato che per i veicoli commerciali utilizzati come beni strumentali i canoni mensili beneficiano di ampi margini di deducibilità ai fini delle imposte dirette e di detraibilità dell’IVA, semplificando la gestione contabile rispetto ai piani di ammortamento dell’acquisto.

, dato che per i veicoli commerciali utilizzati come beni strumentali i canoni mensili beneficiano di ampi margini di deducibilità ai fini delle imposte dirette e di detraibilità dell’IVA, semplificando la gestione contabile rispetto ai piani di ammortamento dell’acquisto. La continuità operativa in caso di imprevisti , grazie alla possibilità di includere nel contratto un veicolo sostitutivo in caso di guasto o sinistro, aspetto decisivo per chi lavora su appuntamento.

, grazie alla possibilità di includere nel contratto un veicolo sostitutivo in caso di guasto o sinistro, aspetto decisivo per chi lavora su appuntamento. La disponibilità di mezzi già allestiti, poiché oggi è possibile configurare anche furgoni refrigerati, cassonati o attrezzati internamente.

In Piemonte non mancano realtà specializzate che affiancano le imprese in questa valutazione, offrendo consulenza su veicoli commerciali standard e allestiti. Tra gli operatori radicati sul territorio ad esempio Grignolio Rent, società con sedi a Casale Monferrato e Vercelli e attiva in tutta la regione, che propone soluzioni diversificate per professionisti e piccole flotte.

Al di là della formula contrattuale scelta, la gestione dei veicoli commerciali sta diventando una voce strategica anche per le attività più piccole.

Pianificare per tempo il rinnovo del parco mezzi consente oggi di lavorare con maggiore serenità, riducendo il rischio di trovarsi bloccati da un guasto improvviso o da un nuovo divieto alla circolazione.

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese