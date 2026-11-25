Marco Cavicchioli , ha iniziato a occuparsi di criptovalute nel 2013. Oggi racconta il settore su YouTube, Telegram e The Cryptonomist. Prima di diventare un divulgatore di criptovalute, Marco Cavicchioli lavorava come web designer e web marketer. È nato a Torino nel 1975 e vive a Borgaro Torinese, in prima cintura. La sua formazione professionale è passata soprattutto dal web: un’esperienza che, racconta, gli è stata utile per costruire nel tempo una presenza online.

Il suo interesse per Bitcoin è cominciato nel 2013, durante una delle prime grandi fasi speculative. All’inizio, spiega, guardava soprattutto alle possibilità di fare trading. Poi, nel 2014, il fallimento di Mt. Gox, allora uno dei principali exchange al mondo, contribuì al crollo del mercato e lo portò ad allontanarsi dal trading. A febbraio dello stesso anno aveva pubblicato su YouTube un video divulgativo su Bitcoin. Cavicchioli lo considera il primo realizzato in italiano sul tema: un primato che attribuisce alla propria esperienza.

Con la nuova ondata di interesse del 2017 tornò a occuparsi di criptovalute e, a giugno, aprì il blog ilBitcoin.news. Nel 2018 iniziò a collaborare con The Cryptonomist, testata con cui lavora ancora. Nel tempo, alla divulgazione ha affiancato l’analisi dei mercati: un passaggio che collega alle domande della community, alle dirette avviate nel 2022 e al suo interesse per economia e macroeconomia.

Le giornate seguono i mercati

Il lavoro si organizza attorno ai movimenti dei mercati globali. Al mattino Cavicchioli ricostruisce ciò che è accaduto durante la notte e pubblica aggiornamenti sul canale Telegram. In base alle notizie e all’andamento dei prezzi, valuta poi se preparare un video di approfondimento per YouTube. Nel pomeriggio si dedica soprattutto agli articoli per The Cryptonomist.

La giornata può cambiare ritmo con l’apertura dei mercati statunitensi, che influenza anche il comparto delle criptovalute. In quei momenti, osserva Cavicchioli, i movimenti possono diventare rapidi e imprevedibili, e l’attività può richiedere attenzione anche nel fine settimana.

I canali rispondono a funzioni diverse: Telegram serve per gli aggiornamenti tempestivi, YouTube per spiegazioni più articolate e analisi ragionate. Sul canale video sono arrivate anche lezioni riservate agli abbonati. Il pubblico, racconta, è composto in larga parte da persone sopra i quarant’anni.

Cavicchioli sottolinea di non voler fornire consigli finanziari. La distinzione è rilevante in un settore in cui informazione, promozione e raccomandazioni d’investimento possono facilmente confondersi. Il suo obiettivo dichiarato è spiegare notizie e dinamiche del mercato, lasciando al pubblico le proprie decisioni.

L’intelligenza artificiale come strumento di lavoro

Negli ultimi anni l’intelligenza artificiale ha avuto un ruolo nel suo passaggio dalla divulgazione all’analisi. Cavicchioli la utilizza per studiare il mercato e per alleggerire alcune attività ripetitive nella produzione di contenuti. Non la considera un sostituto della competenza: a suo giudizio, la qualità dell’interpretazione resta ciò che distingue un’analisi utile da una semplice raccolta di notizie.

Il tema riguarda anche l’informazione in generale. L’IA sta cambiando il modo in cui i contenuti vengono prodotti e raggiungono i lettori, mentre editori e giornali si confrontano con un traffico online in trasformazione. Nel settore crypto, sostiene Cavicchioli, circolano risorse economiche significative; questo rende ancora più importante mantenere chiarezza sulle fonti, sui contenuti e sulle finalità di chi comunica.

Il legame con il territorio

Pur definendosi torinese «al cento per cento», Cavicchioli dice di preferire le montagne alla città. Le frequenta fin da bambino e oggi ama ritirarsi soprattutto nella zona di Prali. In passato è stato attivo anche nella vita associativa di Borgaro, dove ha contribuito all’organizzazione di eventi; con la crescita del lavoro nel settore crypto ha poi rinunciato a quegli incarichi per mancanza di tempo.

Nel suo percorso locale ricorda anche esperienze legate alla formazione tecnologica e alla cultura digitale, tra cui Rinascimenti Sociali e il Museo Piemontese dell’Informatica. Sono contesti diversi, ma accomunati dall’idea che le tecnologie vadano comprese e discusse, non soltanto adottate.

Per Cavicchioli, il mondo delle criptovalute va raccontato senza ridurlo né alla promessa di guadagni facili né alle sole truffe. Accanto ai rischi finanziari e ai comportamenti scorretti esistono applicazioni tecnologiche della blockchain che meritano attenzione. Un’informazione equilibrata, e la capacità di distinguere analisi e promozione, restano essenziali per orientarsi in un settore in continua evoluzione.

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