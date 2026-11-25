Con l’arrivo di dicembre, le principali piazze europee si accendono di luminarie, casette di legno e profumo di spezie. Per chi parte dal Piemonte, gli aeroporti di riferimento per un weekend lungo fuori porta sono Torino Caselle e Milano Malpensa, entrambi ben collegati al capoluogo e ricchi di voli diretti verso le città più suggestive dell’Avvento. Sapere in anticipo come raggiungere l’aeroporto di Torino o lo scalo lombardo, permette di organizzare il viaggio con comodità, ottimizzando orari e coincidenze.

Voli da Torino Caselle

Se il volo per i mercatini parte da Torino Caselle, il modo più semplice per raggiungere l’aeroporto è la navetta express di Flibco.

Il bus parte dal centro città, da Porta Nuova (Piazza Carlo Felice 18, all’angolo con Via Roma) e dall’autostazione di Corso Vittorio Emanuele II, a circa 10 minuti a piedi da Porta Susa.

Arriva al terminal in circa 25 minuti, senza fermate intermedie.

I biglietti partono da 3,99 €, il bagaglio è incluso e a bordo c’è il Wi-Fi gratuito.

Per orari, fermate e consigli pratici trovi tutte le informazioni nella pagina su come arrivare a Caselle da Torino.

Budapest, Ungheria

Due poli animano il centro: davanti alla Basilica di Santo Stefano dal 13 novembre 2026 al 1° gennaio 2027 e in Piazza Vörösmarty dal 13 novembre al 31 dicembre.

Oltre alla pista sul ghiaccio e alle proiezioni luminose sulla facciata della chiesa, si gustano kürtőskalács, zuppa di gulasch nel pane e lángos.

Bruxelles, Belgio

Dal 27 novembre 2026 al 3 gennaio 2027, Winter Wonders trasforma il centro storico con circa 240 chalet, una ruota panoramica e giochi di luce sulla Grand-Place.

Da assaggiare cioccolato artigianale, gaufres calde, patatine con salse tipiche e birre natalizie aromatizzate.

Copenaghen, Danimarca

Nei Giardini di Tivoli, aperti da metà novembre fino al 3 gennaio 2027, migliaia di lucine e giostre d’epoca creano una fiabesca atmosfera nordica.

Tra i banchi spiccano le frittelle æbleskiver con marmellata e il gløgg speziato, raggiungibili con collegamenti diretti di circa due ore e dieci minuti.

Voli da Malpensa

Dallo scalo lombardo partono numerosi voli diretti verso i mercatini della tradizione austro-tedesca e del Nord Europa. Anche in questo caso il collegamento dal Piemonte è agevole grazie alla navetta diretta su gomma che unisce il centro di Torino (con partenza da Corso Vittorio Emanuele II e fermata a Torino Porta Susa) e l’aeroporto di Caselle ai Terminal 1 e 2 di Milano Malpensa, con un tragitto di circa due ore senza cambi intermedi. Scopri di più sulla pagina del bus Torino Milano Malpensa.

Vienna, Austria

Il celebre Christkindlmarkt sulla Rathausplatz è aperto dal 13 novembre al 26 dicembre 2026, mentre alla Reggia di Schönbrunn si prosegue fino al 6 gennaio 2027.

Tra cori itineranti e piste di pattinaggio, imperdibili il Punsch caldo e il Kaiserschmarrn con composta di prugne.

Norimberga, Germania

Dal 27 novembre al 24 dicembre 2026, l’antico Christkindlesmarkt sulla Hauptmarkt incanta con le sue bancarelle dai tetti bianchi e rossi.

Specialità d’obbligo sono le salsicce Nürnberger Rostbratwürste nel panino e i biscotti speziati Lebkuchen.

Tallinn, Estonia

Dal 20 novembre 2026 al 6 gennaio 2027, la piazza medievale del Municipio ospita un villaggio raccolto intorno al grande abete natalizio.

Da provare i biscotti piparkoogid, le mandorle speziate e il glögi caldo ai frutti di bosco.

Con i collegamenti diretti dagli scali di Caselle e Malpensa e le navette dedicate dal centro di Torino, organizzare un weekend d’Avvento all’estero diventa semplice quanto una gita fuori porta.

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