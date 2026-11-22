TORINO – Vetrata blindata sfondata, porta danneggiata e cassa svuotata. Il ristorante fast-food Bully Chicken di piazza Respighi, a Torino, è stato svaligiato nella notte tra sabato 21 e domenica 22 novembre. I ladri sono entrati nel locale dopo aver forzato gli accessi e hanno portato via quasi 5 mila euro in contanti e un cashmatic, il dispositivo per la gestione dei pagamenti in denaro, del valore di circa 9 mila euro.

A documentare quanto accaduto sono anche le fotografie pubblicate dai gestori, che mostrano i danni provocati dai ladri e la cassa ormai inutilizzabile. Ad accompagnarle, un messaggio che riassume la reazione dei proprietari: “Non ci arrendiamo, per la seconda volta”.

La rabbia dei proprietari

A raccontare il furto è Stefano Di Nunzio, uno dei soci dell’attività commerciale: “Hanno sfondato un vetro blindato e ci hanno rubato nuovamente. E sapete qual è la cosa che fa più rabbia? Non è soltanto il danno economico, perché fare impresa non significa soltanto aprire un locale, creare un marchio, inseguire un sogno, ma significa anche pagare queste situazioni, i danni e rialzarsi e ricominciare”.

Il precedente furto e le indagini

Non è la prima volta che il gruppo Bully Chicken finisce nel mirino dei ladri. Lo scorso anno era stata infatti presa di mira un’altra sede, quella di via Giordano Bruno.

Sul nuovo episodio stanno indagando gli agenti della Polizia di Stato. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso i responsabili, entrati nel locale con il volto coperto da un passamontagna bianco. Le immagini potrebbero fornire elementi utili per identificarli.

Nonostante il nuovo furto, i gestori non intendono fermarsi. Di Nunzio conclude con un messaggio rivolto ai responsabili: “Noi non ci fermiamo – conclude Di Nunzio – perché distruggere è facile, ma costruire, come dico sempre, richiede coraggio rispetto a rubare. Ricordatevelo anche voi che l’avete fatto”.

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