TORINO – La Reale Mutua Basket Torino ritrova il successo e si lascia alle spalle la sconfitta contro Rimini. Nel recupero della quinta giornata del campionato di Serie A2 Old Wild West 2026/27, la formazione gialloblù supera la ProValue JuveCaserta 2021 per 72-66 al Pala Gianni Asti, conquistando la settima vittoria stagionale.

Una partita combattuta, caratterizzata da continui cambi di ritmo e da diversi tentativi di rimonta degli ospiti, nella quale Torino ha saputo trovare le risorse per mantenere il controllo del risultato.

Torino costruisce il successo con la difesa e le triple di Allen

La squadra allenata da Paolo Moretti ha costruito in più occasioni vantaggi importanti, facendo leva soprattutto sulla solidità difensiva e sulle iniziative offensive di Terry Allen. L’americano è stato tra i protagonisti della serata, mettendo a segno cinque triple e chiudendo la partita con 16 punti.

La JuveCaserta ha però provato più volte a rientrare in partita, rendendo necessario un nuovo sforzo dei padroni di casa per difendere il vantaggio e portare a casa il risultato.

Tra i protagonisti anche Federico Massone, autore di una doppia-doppia da 12 punti e 12 rimbalzi. In doppia cifra ha chiuso anche Stefano Faloppa, con 10 punti.

Domenica arriva la capolista Livorno

Con questo successo la Reale Mutua Basket Torino sale a sette vittorie e quattro sconfitte, consolidando la propria posizione nella zona medio-alta della classifica di Serie A2.

Per i gialloblù non ci sarà molto tempo per godersi il risultato: il prossimo appuntamento è già fissato per domenica, quando al palazzetto del Parco Ruffini arriverà la Libertas Livorno, attuale capolista del campionato. La palla a due è in programma alle 18.

Una sfida di alto livello che rappresenterà un nuovo banco di prova per la squadra di coach Moretti, chiamata a confermare i segnali positivi mostrati contro Caserta.

Reale Mutua Torino – ProValue JuveCaserta 2021 72-66 (11-13, 24-16, 23-15, 14-22)

Torino: Faloppa 10, Ghirlanda 6, Ficetti ne, Corgnati 5, Allen 16, Massone 12, Benvenuti, Villar ne, Pepe 9, Scandiuzzi, Harvey 14. Allenatore: Moretti. Rimbalzi: 39 (Massone 12). Assist: 15 (Massone 5).

Caserta: Henry 14, D’Argenzio 12, Nobile 2, Johnson 18, Hadzic 4, Seck 2, Junior Sorbo ne, Laganà 6, Brambilla 4, Stable Terry, Lo Biondo 4. Allenatore: Lardo. Rimbalzi: 36 (Henry 11). Assist: 11 (Henry, D’Argenzio 3).

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese