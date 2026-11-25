LEINI’ – Renato Pittalis, ex sindaco di Leinì e attuale consigliere comunale, è stato trovato morto nel suo ufficio tecnico di via Maffei. Aveva 64 anni, essendo nato nel 1962. Le circostanze del decesso restano da chiarire.

Pittalis era una figura conosciuta della vita politica e amministrativa di Leinì, dove per cinque anni aveva ricoperto il ruolo di primo cittadino. Era stato eletto sindaco nel 2019 e aveva guidato l’amministrazione comunale fino al 2024.

La conclusione del mandato non aveva segnato il suo allontanamento dalla politica locale. Pittalis aveva infatti continuato a occuparsi delle questioni cittadine dai banchi dell’opposizione, mantenendo l’incarico di consigliere comunale che ricopriva ancora oggi.

L’impegno nell’amministrazione del territorio

Il suo impegno istituzionale aveva oltrepassato i confini di Leinì. Renato Pittalis era stato presidente dell’Unione dei Comuni Nord Est Torino e continuava a ricoprire un ruolo nell’ufficio di presidenza di Avviso Pubblico, l’associazione che riunisce enti locali e amministratori impegnati nella promozione della legalità e della cittadinanza responsabile. Ne era vicepresidente.

Fino a ieri il suo nome era legato all’attività amministrativa quotidiana, alle questioni del territorio e al confronto politico cittadino. La notizia della sua morte rappresenta quindi una perdita per la comunità di Leinì e per il mondo delle istituzioni locali.

Restano da chiarire le circostanze del decesso, mentre in città si diffonde lo sgomento per la scomparsa di un amministratore che per anni è stato protagonista della vita pubblica locale.

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