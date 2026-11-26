TORINO – Ancora un inizio a rilento, ancora un secondo tempo imperioso. Rimonta riuscita per la Juventus nella sfida di questa sera contro l’Omonia Nicosia, valevole per la quinta giornata della fase campionato di Champions League. A Torino la squadra di Spalletti inizia piano, un po’ svagata, e al 15’ è sotto per la rete di Satka: il difensore centrale approfitta di un’uscita non perfetta di Neto su calcio d’angolo per insaccare.

I bianconeri, colpiti a freddo, non riescono a rispondere subito, e rischiano anche di capitolare. Il lampo poi al 37’ dell’uomo che non ti aspetti, Andrea Cambiaso: l’esterno tira fuori dal cilindro un gran colpo, mettendo la palla all’incrocio sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Dopo il pari la Juve prende il controllo della partita, e al 43’ Jeff Ekhator, alla prima da titolare, firma anche il primo gol con la maglia bianconera: il suo taglio premiato da Conceiçao. Nella seconda frazione la Juve parte forte e sfiora la terza rete, che arriverà però solo al 68’. La sigla proprio Cisco Conceiçao, che mette in rete dopo la respinta di Kaminski sul suo primo tiro. Il tasso tecnico superiore ora si vede eccome, e dopo soli 5 minuti è Jeremie Boga a segnare il 4 a 1.

70 minuti di buona Juve bastano quindi per sbarazzarsi dei ciprioti: sarà sufficiente giocare bene 70 minuti per battere il Como nella super sfida di domenica? L’Europa League per i bianconeri torna il 10 dicembre, con la trasferta contro l’Hapoel Beer Sheva.

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