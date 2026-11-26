Società
Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, 26 novembre 2026: i numeri vincenti
Torna questa sera, giovedì 26 novembre, l’atteso appuntamento con le estrazioni del Lotto, del SuperEnalotto e del 10eLotto, con gli occhi di milioni di italiani puntati sulle urne pronte a svelare i numeri vincenti del concorso. L’attenzione è tutta rivolta al SuperEnalotto, che mette sul piatto un montepremi da capogiro: ben 59 milioni di euro per chi riuscirà a centrare la sestina vincente.
In questo articolo scopriamo insieme tutti i numeri estratti sulle undici ruote del Lotto, i simboli abbinati al Simbolotto e la combinazione fortunata che potrebbe regalare il montepremi milionario.
Ecco i numeri del Lotto di giovedì 26 novembre 2026:
in aggiornamento
I 20 numeri vincenti del 10eLotto del 26 novembre sono:
in aggiornamento
Numero oro:
Doppio oro:
Extra:
I numeri del Superenalotto del 26 novembre 2026:
La combinazione vincente è: in aggiornamento
Il numero Jolly è:
Il numero Superstar è:
Il Jackpot del Superenalotto: 59 milioni di euro.
I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Lotto di venerdì 27 novembre 2026:
I numeri ritardatari in assoluto:
Torino: 25 (manca da 128 estrazioni)
Bari: 85 (manca da 97 estrazioni)
Nazionale: 29 (manca da 92 estrazioni)
Palermo: 67 (manca da 86 estrazioni)
Roma: 14 (manca da 84 estrazioni)
Firenze: 46 (manca da 80 estrazioni)
Genova: 36 (manca da 80 estrazioni)
Cagliari: 35 (manca da 79 estrazioni)
Genova: 4 (manca da 79 estrazioni)
Venezia 73 (manca da 78 estrazioni)
I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 27 novembre:
87 (manca da 92 estrazioni) – 58 (da 65) – 9 (da 59) – 36 (da 53) – 27 (da 51) – 15 (da 48)
I simboli estratti al Simbolotto
in aggiornamento
Cosa fare se soffri di ludopatia
Per chiedere aiuto per la ludopatia, puoi chiamare il Telefono Verde Nazionale (800 55 88 22) per informazioni e indirizzamento, rivolgerti direttamente ai SerD (Servizi per le Dipendenze) della tua ASL (es. ASLTO4 ha sedi a Chivasso, Caluso, Ciriè) per percorsi gratuiti e anonimi, o cercare supporto specifico in associazioni come il Centro Torinese di Solidarietà (CTS) per percorsi serali e di gruppo, e contattare lo sportello “Sgarbuglio” per problemi di sovraindebitamento collegati al gioco.
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