Torna questa sera, giovedì 26 novembre, l’atteso appuntamento con le estrazioni del Lotto, del SuperEnalotto e del 10eLotto, con gli occhi di milioni di italiani puntati sulle urne pronte a svelare i numeri vincenti del concorso. L’attenzione è tutta rivolta al SuperEnalotto, che mette sul piatto un montepremi da capogiro: ben 59 milioni di euro per chi riuscirà a centrare la sestina vincente.

In questo articolo scopriamo insieme tutti i numeri estratti sulle undici ruote del Lotto, i simboli abbinati al Simbolotto e la combinazione fortunata che potrebbe regalare il montepremi milionario.

Ecco i numeri del Lotto di giovedì 26 novembre 2026:

in aggiornamento

I 20 numeri vincenti del 10eLotto del 26 novembre sono:

in aggiornamento

Numero oro:

Doppio oro:

Extra:

I numeri del Superenalotto del 26 novembre 2026:

La combinazione vincente è: in aggiornamento

Il numero Jolly è:

Il numero Superstar è:

Il Jackpot del Superenalotto: 59 milioni di euro.

I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Lotto di venerdì 27 novembre 2026:

I numeri ritardatari in assoluto:

Torino: 25 (manca da 128 estrazioni)

Bari: 85 (manca da 97 estrazioni)

Nazionale: 29 (manca da 92 estrazioni)

Palermo: 67 (manca da 86 estrazioni)

Roma: 14 (manca da 84 estrazioni)

Firenze: 46 (manca da 80 estrazioni)

Genova: 36 (manca da 80 estrazioni)

Cagliari: 35 (manca da 79 estrazioni)

Genova: 4 (manca da 79 estrazioni)

Venezia 73 (manca da 78 estrazioni)

I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 27 novembre:

87 (manca da 92 estrazioni) – 58 (da 65) – 9 (da 59) – 36 (da 53) – 27 (da 51) – 15 (da 48)

I simboli estratti al Simbolotto

in aggiornamento

Cosa fare se soffri di ludopatia

Per chiedere aiuto per la ludopatia, puoi chiamare il Telefono Verde Nazionale (800 55 88 22) per informazioni e indirizzamento, rivolgerti direttamente ai SerD (Servizi per le Dipendenze) della tua ASL (es. ASLTO4 ha sedi a Chivasso, Caluso, Ciriè) per percorsi gratuiti e anonimi, o cercare supporto specifico in associazioni come il Centro Torinese di Solidarietà (CTS) per percorsi serali e di gruppo, e contattare lo sportello “Sgarbuglio” per problemi di sovraindebitamento collegati al gioco.

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