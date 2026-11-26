ALESSANDRIA – Sono state rese note dalla Corte d’Assise di Alessandria le 48 pagine di motivazioni della sentenza di primo grado sulla sparatoria di cascina Spiotta, nell’Alessandrino, avvenuta il 5 giugno 1975. Nel conflitto a fuoco persero la vita l’appuntato dei carabinieri Giovanni D’Alfonso e la brigatista Margherita “Mara” Cagol, mentre rimasero feriti il maresciallo Rosario Cattafi e il tenente Umberto Rocca.

La sentenza, pronunciata a luglio, aveva stabilito che fu proprio Mara Cagol a sparare all’appuntato alla nuca, mentre questi era già a terra. Lauro Azzolini, l’unico imputato che si era presentato in aula a luglio, è stato ritenuto colpevole di aver lanciato due bombe a mano, che ferirono gli altri due militari. Inoltre, condivise il proposito di fuggire usando le armi contro i carabinieri e contribuì concretamente a innescare e sostenere lo scontro. Gli erano stati comminati 6 anni di reclusione.

I giudici hanno ritenuto i capi storici delle Br Renato Curcio e Mario Moretti coinvolti nella decisione di sequestrare l’imprenditore Vittorio Vallarino Gancia, ma non hanno riconosciuto un concorso morale nell’omicidio. Per i due il reato è stato riqualificato in concorso anomalo e dichiarato estinto.

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