Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato all’unanimità un ordine del giorno che chiede alla Giunta di approfondire la possibile trasformazione dell’IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Alessandria in una fondazione di diritto pubblico. L’atto avvia una valutazione: non costituisce la fondazione né dispone una trasformazione già operativa.

Secondo il comunicato del Consiglio regionale sull’ordine del giorno, l’iniziativa è stata presentata da Silvia Raiteri, di Fratelli d’Italia e prima firmataria, e da Domenico Ravetti, del Partito democratico.

Che cosa chiede l’ordine del giorno

L’atto impegna la Giunta a sostenere lo sviluppo dell’istituto dopo il riconoscimento ministeriale, rafforzando la ricerca, l’attrazione di risorse e le collaborazioni scientifiche. Chiede inoltre di sostenere l’organizzazione della fase di transizione, valutando gli aspetti relativi a governance, direzione scientifica, personale e strutture.

Tra gli obiettivi indicati figura anche lo sviluppo di sinergie con università, enti di ricerca e altre realtà sanitarie piemontesi, per costruire una rete regionale dell’innovazione sanitaria.

Il possibile passaggio riguarda l’assetto organizzativo futuro dell’azienda. Il comunicato del Consiglio non indica un calendario per la trasformazione né annuncia cambiamenti immediati nell’accesso alle cure.

Il riconoscimento scientifico e i prossimi passaggi

L’azienda ospedaliero-universitaria ha già ottenuto il riconoscimento come Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, distinto dalla possibile trasformazione in fondazione. Il decreto del Ministero della Salute del 10 giugno 2026 riguarda l’area di cardiologia-pneumologia e la sede di Alessandria.

L’ordine del giorno è collegato al disegno di legge 174, approvato invece a maggioranza, che contiene disposizioni finanziarie e correttivi normativi in materia sanitaria e contabile. Il prossimo passaggio indicato dall’atto è l’approfondimento da parte della Giunta del percorso verso la fondazione.

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese