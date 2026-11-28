TORINO – Niente addio in pista alla Ducati per Pecco Bagnaia nel circuito di Valencia. Il pilota piemontese aveva rimediato un infortunio al piede in Qatar, ma a complicare il quadro un problema più grave: un’emorragia alla testa, conseguenza della violenta caduta. Le sue condizioni potrebbe impedirgli di partecipare anche ai primi test in programma martedì con le nuove moto da 850cc.

Assente dunque Bagnaia anche alla Gara Sprint in corso e al Gran Premio di domani: appuntamento alla prossima stagione, che il torinese correrà nella scuderia Aprilia.

La Ducati ha voluto comunque celebrare il proprio pilota con un messaggio pubblicato sui social, accompagnato da un video commemorativo e dai saluti di tecnici e dirigenti. “Da rookie a leggenda” il claim scelto per raccontare il percorso di Bagnaia con la scuderia di Borgo Panigale, con la quale ha vinto due titoli mondiali.

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