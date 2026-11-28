TORINO – All’Olimpico Grande Torino alla fine passa la capolista, ma il Toro esce dalla sfida a testa alta. Tuttavia, per i granata è la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite, nelle quali la squadra di Abate ha raccolto soltanto 1 punto.

Primo tempo molto equilibrato, con una Lazio più in difficoltà del solito, fino al 42’: la sblocca la lazio con Provstgaard, che sfugge a Coco e batte Perri. Da grande squadra, i biancocelesti approfittano del momento e siglano il 2-0 due minuti dopo, grazie a un sinistro nell’angolino di Isaksen. Nel secondo tempo partita riaperta dalla rete di Adams, una bella girata di testa da corner, al 62’. Finale apertissimo, la Lazio non riesce ad allungare e il Toro sfiora più volte il pari, ma Mandas e un pizzico di sfortuna e imprecisione non consentono ai granata di riuscirci.

Finisce 2 a 1 per Zaccagni. Buone le indicazioni per Abate, ma serve tornare a fare punti.

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