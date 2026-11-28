TORINO – Il nuovo corteo di oggi pomeriggio contro carovita e guerra organizzato nel capoluogo da “Torino in piazza” e “Torino per Gaza” è approdato alla bocciofila dismessa tra corso Casale ponte Regina Margherita. L’edificio, poco dopo le 18, è stato occupato da attivisti di Askatasuna, che ha rivendicato l’azione: l’obiettivo è asserragliarsi qui per continuare a discutere di riarmo e carovita, ma anche per concerti e musica dal vivo.

Dichiarazione d’intenti che non è piaciuta al presidente della circoscrizione 8, Massimiliano Miano, che ha dichiarato ad Ansa di voler contattare da domani le forze dell’ordine per garantire l’utilizzo a fini sportivi della bocciofila.

Il corteo, iniziato in piazza Castello con un modesto numero di persone, ha visto a poco a poco aumentare la partecipazione: sarebbero più di 500 gli attivisti presenti. Scanditi insulti alla presidente del Consiglio Meloni, al ministro della Difesa Crosetto e cori contro il sindaco di Torino Lo Russo.

Il percorso prevedeva il passaggio in via Pietro Micca e via Milano, corso Regina Margherita e piazza della Repubblica, ma il corteo ha deviato in piazza Vittoria Veneto, attraversando il ponte Vittorio Emanuele I. Poi è proseguito lungo corso Casale.

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