Società
Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, 28 novembre 2026: i numeri vincenti
In questo articolo troverete i risultati ufficiali e le combinazioni vincenti ruota per ruota, insieme ai simboli del Simbolotto e ai numeri estratti per 10eLotto e SuperEnalotto
Torna questa sera, sabato 28 novembre, l’atteso appuntamento con le estrazioni del Lotto, del SuperEnalotto e del 10eLotto, con gli occhi di milioni di italiani puntati sulle urne pronte a svelare i numeri vincenti del concorso. L’attenzione è tutta rivolta al SuperEnalotto, che mette sul piatto un montepremi da capogiro: ben 60 milioni e 500mila euro per chi riuscirà a centrare la sestina vincente.
In questo articolo scopriamo insieme tutti i numeri estratti sulle undici ruote del Lotto, i simboli abbinati al Simbolotto e la combinazione fortunata che potrebbe regalare il montepremi milionario.
Ecco i numeri del Lotto di sabato 28 novembre 2026:
Bari: 13 – 25 – 55 – 38 – 16
Cagliari: 63 – 68 – 42 – 85 – 4
Firenze: 43 – 67 – 77 – 40 – 32
Genova: 77 – 4 – 33 – 24 – 12
Milano: 80 – 79 – 39 – 29 – 31
Napoli: 17 – 84 – 62 – 59 – 89
Palermo: 88 – 14 – 11 – 30 – 55
Roma: 5 – 37 – 24 – 48 – 26
Torino: 69 – 25 – 57 – 19 – 59
Venezia: 40 – 10 – 82 – 63 – 32
Nazionale: 13 – 65 – 15 – 4 – 64
I 20 numeri vincenti del 10eLotto del 28 novembre sono:
4 – 5 – 10 – 13 – 14 – 17 – 25 – 37 – 40 – 43 – 55 – 63 – 67 – 68 – 69 – 77 – 79 – 80 – 84 – 88
Numero oro: 13
Doppio oro: 13 – 25
Extra: 11 – 19 – 24 – 29 – 30 – 33 – 38 – 39 – 42 – 48 – 57 – 59 – 62 – 82 – 85
I numeri del Superenalotto del 28 novembre 2026:
La combinazione vincente è: in aggiornamento
Il numero Jolly è:
Il numero Superstar è:
Il Jackpot del Superenalotto: 60,5 milioni di euro.
I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Lotto di martedì 1° dicembre2026:
I numeri ritardatari in assoluto:
in aggiornamento
I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 1° dicembre:
in aggiornamento
I simboli estratti al Simbolotto
in aggiornamento
Cosa fare se soffri di ludopatia
Per chiedere aiuto per la ludopatia, puoi chiamare il Telefono Verde Nazionale (800 55 88 22) per informazioni e indirizzamento, rivolgerti direttamente ai SerD (Servizi per le Dipendenze) della tua ASL (es. ASLTO4 ha sedi a Chivasso, Caluso, Ciriè) per percorsi gratuiti e anonimi, o cercare supporto specifico in associazioni come il Centro Torinese di Solidarietà (CTS) per percorsi serali e di gruppo, e contattare lo sportello “Sgarbuglio” per problemi di sovraindebitamento collegati al gioco.
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