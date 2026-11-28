Torna questa sera, sabato 28 novembre, l’atteso appuntamento con le estrazioni del Lotto, del SuperEnalotto e del 10eLotto, con gli occhi di milioni di italiani puntati sulle urne pronte a svelare i numeri vincenti del concorso. L’attenzione è tutta rivolta al SuperEnalotto, che mette sul piatto un montepremi da capogiro: ben 60 milioni e 500mila euro per chi riuscirà a centrare la sestina vincente.

In questo articolo scopriamo insieme tutti i numeri estratti sulle undici ruote del Lotto, i simboli abbinati al Simbolotto e la combinazione fortunata che potrebbe regalare il montepremi milionario.

Ecco i numeri del Lotto di sabato 28 novembre 2026:

Bari: 13 – 25 – 55 – 38 – 16

Cagliari: 63 – 68 – 42 – 85 – 4

Firenze: 43 – 67 – 77 – 40 – 32

Genova: 77 – 4 – 33 – 24 – 12

Milano: 80 – 79 – 39 – 29 – 31

Napoli: 17 – 84 – 62 – 59 – 89

Palermo: 88 – 14 – 11 – 30 – 55

Roma: 5 – 37 – 24 – 48 – 26

Torino: 69 – 25 – 57 – 19 – 59

Venezia: 40 – 10 – 82 – 63 – 32

Nazionale: 13 – 65 – 15 – 4 – 64

I 20 numeri vincenti del 10eLotto del 28 novembre sono:

4 – 5 – 10 – 13 – 14 – 17 – 25 – 37 – 40 – 43 – 55 – 63 – 67 – 68 – 69 – 77 – 79 – 80 – 84 – 88

Numero oro: 13

Doppio oro: 13 – 25

Extra: 11 – 19 – 24 – 29 – 30 – 33 – 38 – 39 – 42 – 48 – 57 – 59 – 62 – 82 – 85

I numeri del Superenalotto del 28 novembre 2026:

La combinazione vincente è: in aggiornamento

Il numero Jolly è:

Il numero Superstar è:

Il Jackpot del Superenalotto: 60,5 milioni di euro.

I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Lotto di martedì 1° dicembre2026:

I numeri ritardatari in assoluto:

in aggiornamento

I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 1° dicembre:

in aggiornamento

I simboli estratti al Simbolotto

in aggiornamento

Cosa fare se soffri di ludopatia

Per chiedere aiuto per la ludopatia, puoi chiamare il Telefono Verde Nazionale (800 55 88 22) per informazioni e indirizzamento, rivolgerti direttamente ai SerD (Servizi per le Dipendenze) della tua ASL (es. ASLTO4 ha sedi a Chivasso, Caluso, Ciriè) per percorsi gratuiti e anonimi, o cercare supporto specifico in associazioni come il Centro Torinese di Solidarietà (CTS) per percorsi serali e di gruppo, e contattare lo sportello “Sgarbuglio” per problemi di sovraindebitamento collegati al gioco.

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