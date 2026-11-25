TORINO – Una marea pacifica e rumorosa sta attraversando in queste ore le strade del capoluogo in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Nonostante una leggera pioggia, sono migliaia le persone che stanno prendendo parte al corteo serale promosso dal movimento Non Una di Meno, partito alle 18 da piazza XVIII Dicembre e tuttora in marcia.

Il corteo

Accompagnato dal ritmo incalzante dei tamburi e illuminato dai fumogeni rosa accesi per richiamare il colore simbolo della giornata, il serpentone sta sfilando lungo le vie cittadine con l’adesione di diverse realtà del territorio, tra cui UISP Piemonte.

Dagli altoparlanti e dagli striscioni risuonano parole nette contro la violenza maschile e di genere, il patriarcato e la cultura dello stupro: la piazza ribadisce che la responsabilità degli abusi ricade esclusivamente su chi li commette e non su chi li subisce, chiedendo un cambiamento culturale profondo e politiche concrete di prevenzione.

Lungo il percorso, inoltre, alcune attiviste stanno distribuendo volantini dedicati ai corsi di autodifesa, presentati non come una soluzione definitiva ma come uno strumento pratico di consapevolezza e preparazione.

(Si ricorda che il numero nazionale antiviolenza e stalking 1522 è attivo 24 ore su 24 e offre assistenza gratuita e anonima; in caso di pericolo immediato è sempre necessario contattare il 112).

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