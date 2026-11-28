VENARIA REALE – Che ne sarà della storica Magneti Marelli a Venaria (TO)?. Se lo chiedono in molti, a cominciare dai lavoratori e dai sindacati, in allarme da ieri dopo le indiscrezioni fornite da alcune testate giornalistiche, che hanno parlato di una trattativa tra il colosso della componentistica e Stellantis.

Sul tavolo ci sarebbe la chiusura definitiva della Marelli a Venaria: Stellantis sarebbe interessata ad acquisire materiali e siti che producono sospensioni, e quello di Venaria non è tra questi. A rischio ci sono quindi un migliaio di posti di lavoro. Per il momento, la Marelli non ha fornito smentita ufficiale alle indiscrezioni. Si saprà qualcosa di ufficiale martedì, quando in un incontro al Mimit a Roma verranno svelate le carte.

«Non è accettabile che il percorso di ristrutturazione avviato da Marelli con il Chapter 11 possa concludersi con la chiusura di uno stabilimento storico del gruppo, lasciando le lavoratrici e i lavoratori nell’incertezza più totale.

La soluzione prospettata per i lavoratori, e cioè il passaggio in Stellantis presso lo stabilimento di Mirafiori, sarebbe inconsistente, in quanto quello stabilimento attraversa da anni una situazione di criticità, con l’utilizzo massiccio di ammortizzatori sociali» scrive in una nota la Fiom-Cgil.

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