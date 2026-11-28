CronacaNovara
Romagnano Sesia, muore a 57 anni mentre lavora a una villetta: probabile malore
L’uomo è morto in strada, vicino alla casa in costruzione in via alla Mauletta
Un uomo di 57 anni è morto nel pomeriggio di venerdì 27 novembre in via alla Mauletta, a Romagnano Sesia, mentre lavorava con altre persone a una villetta in costruzione. Il decesso è avvenuto in strada, nei pressi del cantiere, nonostante l’intervento dei sanitari del 118.
L’ipotesi del malore
L’uomo sarebbe stato colto da un malore e non sarebbe rimasto vittima di un incidente durante i lavori. La causa precisa del decesso non è stata chiarita.
Al momento delle prime ricostruzioni non erano state rese note le generalità dell’uomo.
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