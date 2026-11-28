Un uomo di 57 anni è morto nel pomeriggio di venerdì 27 novembre in via alla Mauletta, a Romagnano Sesia, mentre lavorava con altre persone a una villetta in costruzione. Il decesso è avvenuto in strada, nei pressi del cantiere, nonostante l’intervento dei sanitari del 118.

L’ipotesi del malore

L’uomo sarebbe stato colto da un malore e non sarebbe rimasto vittima di un incidente durante i lavori. La causa precisa del decesso non è stata chiarita.

Al momento delle prime ricostruzioni non erano state rese note le generalità dell’uomo.

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