TORINO – Ha alle spalle una storia di furti a persone indifese il rapinatore senza scrupoli che il 16 novembre avrebbe scippato e causato la morte della 92enne Adalgisa Lariccia a Torino. Si tratterebbe di Abdelatif Benaabid, 50 anni, accusato di rapina e omicidio preterintenzionale: era uscito dal carcere solo ad aprile, era detenuto per precedenti furti e borseggi.

Il gip ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere: sussisterebbero infatti gravi indizi di colpevolezza, il pericolo di fuga e di reiterazione del reato.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri dopo nove giorni di indagini senza sosta e grazie anche alla visione dei filmati di centinaia di telecamere, Benaabid si sarebbe avvicinato all’anziana signora in bicicletta, mentre questa camminava sotto casa con la nuora. Senza scendere dal mezzo – nero e malandato, particolarmente riconoscibile e quindi elemento importante per l’identificazione dell’uomo – avrebbe spinto la vittima, facendola cadere. La donna ha sbattuto violentemente la testa sul marciapiede. Una volta che “Ada” era a terra, il 50enne le avrebbe strappato la collana e sarebbe fuggito, come confermato da un testimone che, assistendo alla scena, ha provato a intervenire e a fermare il rapinatore, senza riuscirci. La 92enne morirà all’ospedale Maria Vittoria per la ferita riportata.

Fondamentale per ricostruire l’accaduto il racconto della nuora della donna, che ha visto l’uomo arrivare in bici da corso Francia e aggredire Lariccia facendola cadere all’indietro.

I militari, dopo un pedinamento, hanno scovato Benaabid a casa della sorella, a Venaria Reale.

Finora, l’uomo non ha risposto alle domande del pm. Il rapinatore, già condannato due volte in passato per analoghi episodi, come spiegato dal pm puntava sempre persone anziane, che spintonava e rapinava.

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese