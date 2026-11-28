Nei primi dieci mesi del 2026 le denunce per i cosiddetti reati spia della violenza di genere sono diminuite del 19,8% rispetto allo stesso periodo del 2025. In controtendenza quelle per la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti.

Le cifre riguardano i casi portati a conoscenza delle autorità: da sole non permettono di stabilire se la violenza effettiva sia diminuita nella stessa misura.

Stalking in calo, aumentano le denunce per immagini intime

Secondo i dati presentati all’incontro, le denunce per atti persecutori sono diminuite del 35,2% rispetto al 2025 e quelle per maltrattamenti in famiglia del 25,6% rispetto al 2023. Le denunce per violenza sessuale risultano sostanzialmente stabili nel periodo 2023-2026.

Per la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, spesso indicata come revenge porn, le denunce sono aumentate del 37% rispetto al 2025, raggiungendo il livello più alto del quadriennio.

Tra il 2023 e il 2026 gli arresti per i principali reati riconducibili alla violenza di genere sono aumentati del 31,5%. Denunce e arresti descrivono aspetti diversi e il loro andamento non va letto come un rapporto diretto tra i due numeri.

Che cosa raccontano le denunce

Una parte delle violenze non viene denunciata. Per comprendere il fenomeno occorre quindi affiancare ai dati amministrativi le indagini sulle esperienze delle donne.

Un esempio nazionale viene dall’indagine Istat sulla violenza dentro e fuori la famiglia: tra le donne che hanno subito violenza da un partner negli ultimi cinque anni, il 10,1% l’ha denunciata. È una rilevazione diversa dai dati interforze presentati a Torino e non va confrontata direttamente con le loro variazioni.

Prevenzione e formazione della rete antiviolenza

Il confronto in Prefettura, promosso dal prefetto Donato Cafagna in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ha riunito magistratura, forze di polizia, enti territoriali, università e centri antiviolenza. Per Cafagna il fenomeno richiede «una risposta corale e continuativa» e investimenti nella prevenzione, nella protezione delle vittime e nella formazione degli operatori.

Tra i prossimi passaggi, è stato annunciato per il 2027 l’avvio di percorsi formativi congiunti per forze di polizia e operatori della rete antiviolenza, finanziati dalla Regione Piemonte e sviluppati dalle università. L’obiettivo indicato è migliorare il coordinamento e la presa in carico delle vittime.

Per chiedere aiuto o informazioni è disponibile il 1522, numero nazionale antiviolenza e stalking, gratuito e attivo 24 ore su 24.

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