Amalia Guglielminetti, la poetessa ribelle che sfidò le convenzioni della Torino di inizio Novecento

TORINO – Nata a Torino in un’epoca in cui per una donna scrivere, affermarsi e vivere liberamente poteva diventare motivo di scandalo, Amalia Guglielminetti è stata una delle figure più anticonformiste della letteratura italiana del primo Novecento. Poetessa, scrittrice, autrice di romanzi e donna dalla personalità indipendente, seppe conquistare l’attenzione degli ambienti culturali torinesi, ma anche attirare critiche e ostilità per il suo modo di intendere la vita, l’amore e la libertà femminile.

La sua storia è quella di una donna che non volle essere soltanto musa o figura elegante da ammirare, ma rivendicò il diritto di esprimersi, di amare e di scegliere il proprio destino. Una personalità complessa, talvolta contraddittoria, che ancora oggi racconta molto della condizione femminile e della società torinese di oltre un secolo fa.

L’infanzia a Torino e la scoperta della poesia

Amalia Guglielminetti nacque a Torino il 4 aprile 1881, da Pietro Guglielminetti e Felicita Lavezzato. La sua infanzia fu segnata da un evento destinato a influenzarne profondamente la crescita: la morte del padre, avvenuta quando aveva appena cinque anni.

Dopo la scomparsa di Pietro, la famiglia si trasferì nella casa del nonno paterno Lorenzo, un industriale dalla mentalità rigida e profondamente tradizionalista. Fu lui a occuparsi dell’educazione dei nipoti, imponendo un ambiente familiare severo e un percorso di studi presso istituti religiosi.

Amalia frequentò le Fedeli Compagne di Gesù, un’esperienza che avrebbe lasciato un’impronta importante nella sua sensibilità letteraria. Proprio quel mondo fatto di regole, rinunce e desideri repressi sarebbe diventato uno dei temi centrali della sua prima produzione poetica.

Fin da giovanissima cominciò a scrivere versi, trovando nella letteratura uno spazio di libertà personale. Nel 1901 iniziò a pubblicare alcune poesie sul supplemento domenicale della Gazzetta del Popolo. Due anni dopo uscì la prima raccolta, Voci di giovinezza, ancora legata a modelli letterari tradizionali.

La vera svolta arrivò nel 1907.

Le vergini folli, il successo e il rapporto con Guido Gozzano

Nel 1907 pubblicò Le vergini folli, la raccolta che la impose all’attenzione della critica e del pubblico. Nei sonetti raccontava il mondo interiore di giovani donne cresciute in ambienti religiosi, costrette a reprimere desideri, sentimenti e aspirazioni. Figure femminili apparentemente fragili, ma attraversate da passioni profonde, inquietudini e voglia di libertà.

Il libro ottenne giudizi favorevoli da importanti esponenti della cultura torinese, tra cui Arturo Graf e Dino Mantovani. Anche Gabriele D’Annunzio avrebbe espresso nei suoi confronti parole di grande apprezzamento, arrivando a definirla «l’unica poetessa d’Italia».

Ma il successo letterario si accompagnò presto a una notorietà che andava ben oltre i suoi versi. Amalia era una donna elegante, amava farsi fotografare e curava molto la propria immagine pubblica. Si presentava come una figura sofisticata, talvolta provocatoria, consapevole del fascino che esercitava sugli uomini e del potere che poteva derivarne.

In quegli anni entrò in contatto con Guido Gozzano, uno dei protagonisti della poesia italiana del Novecento. Tra i due nacque un rapporto intenso, fatto di attrazione, ammirazione letteraria, corrispondenza e incomprensioni.

La relazione non ebbe però l’esito sperato da Amalia. Gozzano, malato di tubercolosi e poco incline a un legame sentimentale così coinvolgente, finì per allontanarsi. Nella lettera del 30 marzo 1908 arrivò a confessarle di non averla mai amata veramente.

Un rapporto che lasciò tracce nella produzione di entrambi e che rappresenta ancora oggi uno degli episodi più conosciuti della vita della poetessa. La loro corrispondenza, pubblicata successivamente, permette di ricostruire una vicenda nella quale dimensione sentimentale e confronto intellettuale si intrecciano continuamente.

Una donna libera in una società che non era pronta

Il tema dell’emancipazione femminile attraversa tutta la vita di Guglielminetti, anche se il suo rapporto con il movimento femminista fu tutt’altro che lineare.

Nel 1908 partecipò a Roma al Congresso delle donne italiane, ma rimase delusa dall’ambiente e dalle persone incontrate. Non si riconosceva necessariamente nelle forme collettive dell’attivismo femminile e rivendicava soprattutto una libertà individuale, lontana dalle convenzioni e dalle etichette.

Questo non significava disinteresse per i diritti delle donne. Il 2 maggio 1925 partecipò a Torino a una riunione del Comitato Pro Voto Donne, intervenendo a favore del suffragio femminile. Con la sua consueta ironia osservò che, quando gli uomini avessero dovuto conquistare anche il voto delle donne, le avrebbero corteggiate il doppio.

Era un modo tutto suo di affrontare una questione politica e sociale, senza rinunciare alla propria personalità e al gusto per la provocazione.

Nel frattempo continuava a scrivere. Nel 1909 pubblicò Le seduzioni, una raccolta in cui la donna non è più soltanto oggetto del desiderio maschile, ma protagonista consapevole della relazione amorosa. Il desiderio, la sensualità, la seduzione e la solitudine diventano strumenti attraverso cui esplorare l’identità femminile.

Nel 1913 arrivò L’insonne, mentre la sua attività si estese anche alla narrativa, alle novelle, al teatro e alla letteratura per l’infanzia.

I romanzi, gli scandali e la rivista Le Seduzioni

Negli anni successivi Amalia Guglielminetti continuò a costruire un percorso letterario personale, senza rinunciare ai temi che avevano caratterizzato la sua poesia.

Tra le opere più significative ci sono Gli occhi cerchiati d’azzurro, pubblicato nel 1920, e soprattutto La rivincita del maschio, uscito nel 1923. Quest’ultimo romanzo, per i contenuti considerati scandalosi e per la rappresentazione disinibita della sessualità, attirò le attenzioni dei moralisti e le procurò anche un’accusa di oltraggio al buon costume.

Nel 1925 fu invitata a Parigi, dove entrò in contatto con importanti personalità della cultura internazionale, tra cui la scrittrice Colette e Natalie Clifford Barney.

L’esperienza parigina contribuì ad allargare ulteriormente i suoi orizzonti. L’anno successivo fondò a Torino la rivista Le Seduzioni, che diresse fino al 1928. Sulle sue pagine trovarono spazio racconti, interventi culturali, osservazioni sui costumi e contributi di altre scrittrici, tra cui Colette.

Nel 1927 pubblicò anche Il pigiama del moralista, una raccolta di dialoghi e sketch umoristici nei quali osservava con ironia i cambiamenti della società. Le donne che descriveva non erano più soltanto figure fatali o protagoniste di storie sentimentali: erano donne moderne, che fumavano, portavano i capelli corti, lavoravano e vivevano con maggiore libertà.

Un’immagine che racconta bene quanto fosse attenta alle trasformazioni del suo tempo.

La sua vita privata, intanto, continuava a essere tormentata. Dopo la relazione con Gozzano aveva conosciuto lo scrittore Pitigrilli, pseudonimo di Dino Segre. Anche questa storia finì in modo burrascoso, con accuse reciproche e vicende giudiziarie che contribuirono ad alimentare la sua fama controversa.

Gli ultimi anni e la morte durante la guerra

Gli anni Trenta furono particolarmente difficili. Le controversie giudiziarie, gli scontri con altri ambienti letterari e le difficoltà personali contribuirono a isolare progressivamente la scrittrice.

Nel 1929 venne dichiarata seminferma mentalmente e nel 1931 fu pronunciata una sentenza che la riconobbe affetta da un’infermità mentale transitoria. Vicende che segnarono profondamente la sua immagine pubblica e che non possono essere separate dal clima di ostilità e dalle difficoltà che aveva incontrato nel corso della sua vita.

Negli anni successivi cercò di riprendere l’attività giornalistica e letteraria anche lontano da Torino, ma senza riuscire a ritrovare il successo degli anni precedenti. Dopo un periodo trascorso a Roma, tornò nella sua città nel corso degli ultimi anni Trenta.

Morì a Torino il 4 dicembre 1941, a sessant’anni. La sua scomparsa fu legata a una tragica circostanza della guerra: mentre cercava di raggiungere un rifugio antiaereo durante un allarme per un bombardamento, cadde dalle scale riportando una ferita che provocò un’infezione fatale.

È sepolta al Cimitero Monumentale di Torino.

Una storia da riscoprire nella Torino di oggi

La vicenda di Amalia Guglielminetti è quella di una donna difficile da incasellare. Non fu un’attivista femminista nel senso più tradizionale del termine, né una scrittrice disposta ad adattarsi alle aspettative del proprio ambiente. Amava la bellezza, la mondanità e la seduzione, ma pretendeva anche di essere riconosciuta per la propria intelligenza e per il proprio talento.

La sua indipendenza ebbe un prezzo: polemiche, giudizi morali, rapporti difficili e un progressivo isolamento. Eppure, proprio questa personalità complessa rende interessante riscoprirla oggi.

Nella Torino di inizio Novecento, città in piena trasformazione ma ancora profondamente legata alle convenzioni borghesi, Guglielminetti cercò di costruirsi uno spazio autonomo. Lo fece attraverso la poesia, la narrativa, il giornalismo e persino la propria immagine pubblica.

Una donna che, oltre un secolo fa, rivendicava il diritto di non appartenere a nessuno e di non dover chiedere il permesso per vivere secondo le proprie regole.

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