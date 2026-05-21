Curiosità Enogastronomia Torino
A Torino c’è una bevanda storica che molti turisti scoprono solo arrivando in Piemonte
Alla scoperta della più tradizionale delle bvande torinesi
TORINO – Caffè, cioccolato e crema di latte in un unico bicchiere.
Tra le specialità storiche di Torino ce n’è una che continua a sorprendere molti visitatori: il bicerin.
Considerato uno dei simboli della tradizione torinese, il Bicerin viene servito ancora oggi nei caffè storici della città e rappresenta una delle bevande più legate all’identità piemontese.
Una tradizione nata nel cuore di Torino
La storia del bicerin affonda le radici nel XVIII secolo e viene tradizionalmente collegata all’area di Santuario della Consolata.
Il nome deriva dal termine piemontese “bicérin”, cioè “piccolo bicchiere”, in riferimento al recipiente in cui veniva servita la bevanda.
Gli ingredienti che lo rendono unico
Il bicerin nasce dall’unione di:
- espresso
- cioccolata calda
- crema di latte
La particolarità è la stratificazione degli ingredienti, che tradizionalmente non vengono mescolati.
Il risultato è una bevanda intensa e cremosa, diventata nel tempo uno dei simboli gastronomici della città.
Una specialità che incuriosisce i turisti
Molti visitatori scoprono il bicerin solo arrivando a Torino, spesso attratti dai racconti legati ai caffè storici e alle tradizioni locali.
Negli ultimi anni la bevanda è tornata molto popolare anche sui social grazie al suo aspetto particolarmente riconoscibile.
Il legame con i caffè storici torinesi
Il bicerin continua a essere servito in numerosi locali storici della città, diventando parte dell’esperienza turistica legata a Torino.
La tradizione dei caffè storici torinesi rappresenta infatti uno degli elementi culturali più caratteristici del territorio.
Una delle bevande simbolo del Piemonte
In una regione famosa soprattutto per vini e cucina, il bicerin continua a mantenere un ruolo speciale nella cultura gastronomica torinese.
Ed è proprio questa combinazione tra storia, gusto e identità locale a renderlo ancora oggi una delle specialità più riconoscibili del Piemonte.
Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese