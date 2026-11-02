Gianni Rodari, lo scrittore che ha insegnato a sognare

OMEGNA – L’autore di Favole al telefono e Le avventure di Cipollino nacque a Omegna, sul lago d’Orta, il 23 ottobre 1920. Il Piemonte fu il luogo della sua infanzia e delle prime esperienze di vita, un legame che continua a vivere nella memoria della città e nel mondo fantastico delle sue storie.

Ci sono scrittori che appartengono alla letteratura e altri che, con le loro parole, entrano nella memoria collettiva di intere generazioni. Gianni Rodari appartiene a entrambe le categorie. Maestro, giornalista, poeta e autore per l’infanzia, ha trasformato la fantasia in uno strumento per comprendere la realtà, mettere in discussione le ingiustizie e immaginare un mondo diverso.

La sua storia comincia in Piemonte, a Omegna, sulle rive del lago d’Orta. È qui che nacque il 23 ottobre 1920 e trascorse i primi anni della sua vita, prima che il destino lo portasse lontano. Il rapporto con questa terra rappresenta una parte importante della sua biografia e aiuta a comprendere il percorso di uno degli autori italiani più amati del Novecento.

Omegna, il luogo in cui nacque Gianni Rodari

Gianni Rodari, all’anagrafe Giovanni Francesco Rodari, nacque a Omegna, allora in provincia di Novara, da Giuseppe Rodari, fornaio, e Maddalena Aricocchi. Il padre gestiva un forno in via Mazzini, una delle strade principali della città.

Il futuro scrittore trascorse sulle rive del lago d’Orta una parte fondamentale della sua infanzia e frequentò a Omegna le prime quattro classi della scuola elementare. Nel 1929, quando aveva appena nove anni, la morte del padre per una malattia polmonare cambiò profondamente la vita della famiglia.

La madre si trasferì con Gianni e il fratello Cesare a Gavirate, in provincia di Varese, il territorio dal quale proveniva la famiglia. Si aprì così una nuova fase della sua vita, che lo avrebbe portato a diventare insegnante e, successivamente, giornalista e scrittore.

Ma Omegna rimase una presenza importante nella sua storia personale. Oggi, sulla facciata della casa in cui nacque, una targa ricorda il suo legame con la città.

Il lago d’Orta e la geografia della fantasia

Il rapporto tra Rodari e il Piemonte non si esaurisce nella sua nascita. Omegna e il lago d’Orta costituiscono anche uno dei riferimenti culturali e geografici con cui viene ricordata la sua opera.

Tra i suoi libri c’è C’era due volte il barone Lamberto, pubblicato nel 1978, una storia ambientata proprio sul lago d’Orta. Il protagonista è un anziano barone molto ricco che vive sull’isola di San Giulio e scopre un modo sorprendente per continuare a vivere: il suo nome deve essere pronunciato continuamente da sei persone, giorno e notte.

L’idea, tipicamente rodariana, capovolge le regole del mondo reale e trasforma un luogo riconoscibile in uno scenario fantastico. Il lago, le sue isole e l’atmosfera del territorio diventano così parte di una narrazione nella quale l’impossibile può accadere.

È uno degli esempi più significativi del legame tra la produzione letteraria dello scrittore e il paesaggio piemontese. La fantasia di Rodari non nasceva soltanto da mondi immaginari: poteva prendere forma anche da luoghi concreti, osservati e trasformati attraverso il gioco delle parole.

Dalla provincia piemontese a uno dei grandi autori per ragazzi

Dopo il trasferimento in Lombardia, Rodari proseguì gli studi e conseguì il diploma magistrale nel 1937. Insegnò per alcuni anni nelle scuole elementari, un’esperienza che contribuì a consolidare il suo interesse per il linguaggio, l’educazione e il mondo dei bambini.

Nel dopoguerra intraprese la carriera giornalistica, lavorando per diverse testate, tra cui l’Unità. Negli anni Cinquanta cominciò a dedicarsi con crescente continuità alla letteratura per l’infanzia, elaborando uno stile inconfondibile, fatto di ironia, invenzioni linguistiche e situazioni paradossali.

Rodari non considerava la fantasia un semplice passatempo. Attraverso le sue storie invitava a osservare la realtà da punti di vista differenti, a non accettare automaticamente le regole esistenti e a riconoscere il valore delle domande dei bambini.

Nel 1970 ricevette il Premio Hans Christian Andersen, uno dei più importanti riconoscimenti internazionali nel campo della letteratura per l’infanzia. La sua opera ha continuato a essere letta, studiata e tradotta anche dopo la sua morte, avvenuta a Roma il 14 aprile 1980.

Perché Gianni Rodari è importante anche per il Piemonte

Il legame con il territorio emerge almeno su tre piani.

Il primo è quello biografico. Omegna è il luogo della sua nascita e dei primi anni di scuola, una parte essenziale della sua storia personale.

Il secondo è quello letterario. Il lago d’Orta è legato all’ambientazione di C’era due volte il barone Lamberto, uno degli esempi più noti della capacità di Rodari di trasformare un paesaggio reale in uno spazio narrativo.

Il terzo è quello della memoria culturale. Omegna continua a custodire il ricordo dello scrittore e a valorizzarne l’eredità attraverso iniziative e luoghi dedicati alla sua figura.

Questi elementi rendono Rodari un autore particolarmente significativo anche per chi desidera riscoprire il Piemonte attraverso la letteratura. La sua storia permette di guardare al lago d’Orta non soltanto come a una meta turistica, ma anche come a un paesaggio capace di entrare nell’immaginario di uno scrittore.

Il Parco della Fantasia Gianni Rodari a Omegna

A mantenere vivo questo legame contribuisce il Parco della Fantasia Gianni Rodari, realtà culturale di Omegna dedicata allo scrittore e al valore educativo della sua opera.

Il progetto richiama l’idea centrale del pensiero rodariano: la fantasia non è una capacità riservata a pochi, ma una possibilità che può essere coltivata attraverso il gioco, le storie, le parole e la creatività.

Il Parco rappresenta quindi un punto di riferimento per chi vuole conoscere meglio Rodari e avvicinarsi al suo modo di intendere l’educazione. La sua eredità, infatti, non riguarda soltanto i libri da leggere, ma anche il modo in cui adulti e bambini possono costruire insieme racconti, immaginare alternative e sviluppare uno sguardo curioso sul mondo.

Per chi visita Omegna, la casa natale con la targa commemorativa e i luoghi dedicati allo scrittore costituiscono occasioni per approfondire una storia che unisce letteratura, territorio e memoria. Per informazioni sulle attività e sulle iniziative è possibile consultare il sito ufficiale del Parco della Fantasia Gianni Rodari.

Un autore nato in Piemonte che continua a parlare a tutti

Gianni Rodari morì a Roma nel 1980, ma le sue storie continuano a circolare nelle scuole, nelle biblioteche e nelle case di lettori di ogni età.

Il suo legame con il Piemonte non significa che tutta la sua formazione o la sua carriera si siano svolte in questa regione. La sua vita attraversò territori diversi e fu segnata da esperienze culturali, politiche e professionali che contribuirono a definire la sua scrittura.

Eppure, tornando a Omegna e al lago d’Orta, si ritrova un punto di partenza importante per raccontare la sua storia. È qui che nacque l’uomo che avrebbe insegnato a generazioni di lettori a giocare con le parole, a immaginare mondi alternativi e a non smettere di fare domande.

Un’eredità che continua a rendere Gianni Rodari una figura centrale della cultura italiana e un motivo di orgoglio per il territorio piemontese.

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