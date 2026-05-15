A meno di due ore da Torino esiste un canyon naturale nascosto tra le montagne del Piemonte

TORINO – Pareti rocciose, acqua scavata nella pietra e un paesaggio che ricorda scenari molto lontani dal Piemonte più conosciuto.

Tra le vallate alpine della regione esistono luoghi sorprendenti ancora poco frequentati dal turismo di massa.

Uno di questi sono le Gole di Garavot, un’area naturale caratterizzata da strette gole scavate dall’acqua nel corso dei secoli.

Un angolo poco conosciuto del Piemonte

Le Gole di Garavot si trovano in un contesto montano immerso nel verde, lontano dai percorsi turistici più battuti.

Qui il torrente ha modellato la roccia creando passaggi stretti, pareti levigate e scorci particolarmente suggestivi, soprattutto nei mesi primaverili ed estivi quando la vegetazione è più intensa.

Un paesaggio scavato dall’acqua

L’elemento che colpisce di più è proprio il contrasto tra la forza della roccia e il lavoro continuo dell’acqua.

Nel tempo il torrente ha creato gole profonde e tratti che ricordano piccoli canyon naturali, regalando un ambiente molto diverso da quello che normalmente si associa al Piemonte.

In alcune zone l’acqua assume tonalità particolarmente limpide, aumentando l’impatto visivo del paesaggio.

Una meta amata dagli escursionisti

L’area è frequentata soprattutto da appassionati di natura, trekking e fotografia paesaggistica.

I percorsi presenti nei dintorni permettono di esplorare il territorio con camminate adatte a diversi livelli di esperienza, sempre immersi in un ambiente silenzioso e poco urbanizzato.

Una gita ideale lontano dal caos

La distanza relativamente contenuta da Torino rende le Gole di Garavot una possibile meta per una giornata fuori porta, soprattutto durante la bella stagione.

Negli ultimi anni sempre più persone stanno cercando luoghi meno affollati, privilegiando esperienze nella natura e territori ancora poco conosciuti.

Un Piemonte diverso da quello più famoso

Quando si pensa al Piemonte vengono subito in mente colline, vigneti e grandi città.

Le Gole di Garavot mostrano invece un volto diverso della regione: più selvaggio, montano e legato agli elementi naturali.

Ed è proprio questa atmosfera a renderle sempre più interessanti per chi cerca itinerari alternativi.

Un luogo che sorprende chi lo scopre

Nonostante il crescente interesse verso il turismo naturalistico, le Gole di Garavot restano ancora una meta relativamente poco conosciuta.

Una caratteristica che contribuisce a conservarne il fascino e la tranquillità.

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