TORINO – C’è una zona di Torino che porta ancora nel nome il ricordo di un anniversario speciale: Italia ’61. Si trova nella parte sud della città, lungo la riva sinistra del Po, tra corso Unità d’Italia e il quartiere di Nizza Millefonti. È nata per ospitare le grandi celebrazioni del centenario dell’Unità d’Italia, nel 1961, quando Torino diventò il palcoscenico di una manifestazione che voleva raccontare la storia del Paese e, soprattutto, mostrarne il futuro.

Quello che oggi è un pezzo riconoscibile della città, con il Palazzo del Lavoro, il Palazzo a Vela, il Museo dell’Automobile e il parco delle Vallere nelle vicinanze, fu progettato come un grande spazio espositivo e celebrativo. Un progetto ambizioso, che trasformò una parte della periferia meridionale torinese in una vetrina dell’Italia del boom economico.

Torino al centro delle celebrazioni per il centenario

La scelta di Torino non fu casuale. La città era stata la prima capitale del Regno d’Italia e aveva avuto un ruolo fondamentale nel processo che portò all’unificazione nazionale. Nel 1961, a cento anni dalla proclamazione del Regno d’Italia, era quindi naturale che proprio il capoluogo piemontese ospitasse le principali manifestazioni per ricordare quella ricorrenza.

Le celebrazioni di Italia ’61 si svolsero tra maggio e ottobre del 1961 e coinvolsero un’area di grandi dimensioni nella zona sud della città. L’obiettivo era duplice: ripercorrere le tappe della storia italiana dall’Unità in avanti e presentare i risultati raggiunti dal Paese in un secolo di trasformazioni.

L’Italia che si preparava a celebrare il centenario era infatti quella del miracolo economico, delle nuove fabbriche, delle automobili, degli elettrodomestici e di una società che stava cambiando rapidamente. Italia ’61 doveva rappresentare proprio questa fiducia nel progresso.

Un’esposizione che sembrava arrivare dal futuro

Italia ’61 non era una semplice mostra. Era una vera e propria città dell’esposizione, con padiglioni, giardini, attrazioni e infrastrutture pensate per accogliere milioni di persone.

Il progetto prese forma già nel 1957, quando il Comune di Torino istituì un comitato promotore composto da circa 200 persone. Per realizzare l’iniziativa lo Stato stanziò 8 miliardi e 880 milioni di lire, ai quali si aggiunse il contributo dell’amministrazione comunale.

L’area principale delle celebrazioni si sviluppò sulla sponda sinistra del Po, tra Torino e Moncalieri. Qui sorsero alcuni edifici destinati a diventare simboli dell’architettura torinese del Novecento.

Tra i più importanti c’era il Palazzo del Lavoro, progettato dall’ingegnere Pier Luigi Nervi. L’edificio, con una superficie di circa 25 mila metri quadrati, era stato concepito per ospitare l’Esposizione internazionale del lavoro e rappresentare le capacità industriali e tecnologiche dell’Italia.

Un altro protagonista fu il Palazzo a Vela, conosciuto anche come Palavela, progettato dagli architetti Annibale e Giorgio Rigotti. La sua caratteristica copertura e la particolare struttura lo resero uno degli elementi più riconoscibili dell’intero complesso.

La monorotaia, l’ovovia e il cinema a 360 gradi

Uno degli aspetti più sorprendenti di Italia ’61 era l’attenzione riservata alla tecnologia e ai trasporti. Per i visitatori furono realizzate infrastrutture che, per l’epoca, avevano un aspetto decisamente futuristico.

La più famosa era la monorotaia Alweg, una ferrovia sopraelevata che collegava le diverse zone dell’esposizione. Il tracciato era lungo circa 1.200 metri e correva su pilastri di cemento armato precompresso, a circa sei metri dal suolo. Il viaggio da un’estremità all’altra durava appena un minuto e mezzo.

C’era poi l’ovovia, che permetteva di raggiungere il Parco Europa, sulla collina di Cavoretto, attraversando dall’alto il fiume Po. Il sistema era composto da 61 cabine biposto colorate, sospese a circa dieci metri dal terreno, lungo un percorso di circa 900 metri.

Anche il cinema offriva un’esperienza innovativa. Il Circarama, realizzato con la tecnologia sviluppata da Walt Disney, utilizzava uno schermo circolare a 360 gradi. Le immagini avvolgevano completamente gli spettatori, dando l’impressione di trovarsi dentro la scena.

Non mancavano i mezzi di trasporto tradizionali: per l’occasione Torino si dotò anche di dodici autobus a due piani, rossi e color crema, destinati a trasportare i visitatori.

Flor ’61 e i padiglioni delle Regioni

Italia ’61 non era soltanto industria e tecnologia. Una parte importante delle celebrazioni era dedicata anche alla natura, al paesaggio e alle diverse identità territoriali italiane.

Tra gli appuntamenti più significativi ci fu Flor ’61, una grande esposizione floreale che occupò il Parco del Valentino e gli spazi espositivi presenti nell’area. La mostra comprendeva fiori recisi, piante da appartamento e da serra, composizioni floreali e prodotti per il giardinaggio. All’esterno venne allestita una grande Mostra del Giardino, estesa su circa 140 mila metri quadrati.

Un altro elemento caratteristico era la Mostra delle Regioni italiane. I 19 padiglioni regionali erano disposti in modo da riprodurre la forma dello Stivale, con l’obiettivo di raccontare le peculiarità, le tradizioni e le prospettive di sviluppo dei diversi territori.

A queste strutture si aggiungeva il Padiglione Unitario, dedicato al percorso compiuto dall’Italia nei cento anni successivi all’unificazione.

Cinque milioni di visitatori in sei mesi

Le celebrazioni si svolsero ufficialmente dal 1° maggio al 31 ottobre 1961. Per sei mesi Torino fu al centro dell’attenzione nazionale e internazionale, attirando un pubblico molto numeroso.

Quasi cinque milioni di persone visitarono l’esposizione. Un risultato che testimonia la portata dell’iniziativa e il ruolo assunto dalla città in occasione del centenario.

Non furono coinvolte soltanto le strutture costruite appositamente per l’occasione. Anche altri luoghi simbolo della città furono interessati dalle celebrazioni: Palazzo Carignano ospitò la Mostra storica dell’Unità italiana, mentre la Reggia di Stupinigi fu restaurata e il Museo Pietro Micca aprì le proprie porte.

Che cosa resta oggi di Italia ’61

Terminata l’esposizione, il destino delle strutture fu diverso. Alcune vennero riutilizzate, altre attraversarono lunghi periodi di abbandono e degrado, mentre diverse installazioni furono progressivamente smantellate.

La monorotaia, che aveva rappresentato una delle attrazioni più spettacolari dell’evento, continuò a funzionare in modo discontinuo fino alla definitiva dismissione nel novembre 1963. Dell’infrastruttura sono rimaste alcune testimonianze, mentre la vecchia stazione Nord è stata recuperata e riconvertita in una struttura di accoglienza per le famiglie dei bambini ricoverati all’ospedale Regina Margherita.

Il Palazzo a Vela ha avuto una seconda vita in occasione delle Olimpiadi invernali di Torino 2006, quando è stato ristrutturato e trasformato in un impianto sportivo. Il Palazzo del Lavoro, invece, ha attraversato diverse fasi di utilizzo e lunghi periodi di difficoltà, diventando nel tempo uno dei temi più discussi quando si parla del patrimonio architettonico della città.

Anche l’area degli ex padiglioni delle Regioni ha trovato una nuova destinazione: oggi ospita importanti strutture delle Nazioni Unite, tra cui lo United Nations System Staff College e il centro di formazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro.

Un altro segno concreto della permanenza di quel nome nella geografia cittadina è arrivato nel 2021, con l’apertura della stazione della metropolitana Italia ’61, in corrispondenza del grattacielo della Regione Piemonte.

Oggi Italia ’61 è un quartiere di Torino, nella Circoscrizione 8, parte del più ampio territorio di Nizza Millefonti. Ma dietro il suo nome si nasconde molto più di una semplice denominazione geografica: il ricordo di un’esposizione che, nel 1961, trasformò Torino in una vetrina internazionale e raccontò un’Italia che guardava con entusiasmo al futuro.

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