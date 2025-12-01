TORINO – Vi siete mai chiesti quali sono i 10 palazzi più alti di Torino? E’ una classifca un po’ particolare, perchè bisogna intendersi su cosa si intende per “palazzo”. In questo nostro elenco abbiamo compreso un po’ tutte le costruzioni, quindi oltre alle abitazioni e ai grattacieli, anche una ciminiera e naturalmente la Mole Antonelliana, che per anni ha detenuto il record di costruzione in muratura più alta d’Europa.

Ecco quindi la classifica dei dieci palazzi più alti di Torino. Fateci sapere nei commenti se ne conoscete di più alti.

Quali sono i 10 palazzi più alti di Torino

Grattacielo della Regione Piemonte

Altezza: circa 205 m.

Mole Antonelliana

Altezza: circa 167,50 m.

Grattacielo Intesa Sanpaolo

Altezza: circa 167,25 m.

Torre Littoria (piazza Castello)

Altezza: ~ 109 m con antenna (87 m tetto).

Ciminiera FIAT Mirafiori (la ciminiera più alta)

Altezza: circa 106 m.

Torre Michelin Nord 2 (corso Mortara)

Altezza: circa 78 m.

Ospedale CTO

Altezza: circa 75 m.

Ex‑Palazzo RAI Torino (via Cernaia)

Altezza: intorno a 72 m.

Residenza La Torre (corso Rosai)

Altezza: circa 70 m.

Torre Di Vittorio (via Tempia)

Altezza: circa 70 m.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese