Quali sono i 10 palazzi storici più belli da vedere a Cuneo

CUNEO – Se vuoi scoprire la Cuneo più elegante e affascinante, il consiglio è semplice: perditi tra Via Roma, Contrada Mondovì e Piazza Galimberti. Qui si concentrano alcuni dei palazzi storici più belli del Piemonte meridionale, tra architettura medievale, barocca e neoclassica. Il centro storico conserva ancora l’impianto antico della città fondata nel 1198, con portici lunghissimi, cortili nascosti e dimore nobiliari spesso poco conosciute.

Quali sono i 10 palazzi storici da vedere a Cuneo

Palazzo Audifreddi

Uno dei simboli architettonici della città. Costruito tra Seicento e Settecento, colpisce per la facciata austera in mattoni rossi, il giardino interno e l’atmosfera aristocratica. Oggi ospita la Biblioteca Civica e l’Archivio Storico.

Palazzo Samone

Capolavoro barocco del centro storico, è oggi uno degli spazi culturali più vivi di Cuneo. Le sale interne ospitano mostre ed eventi, ma vale la visita soprattutto per gli affreschi e il magnifico scalone.

Palazzo Chiodo della Chiesa

Probabilmente il palazzo storico più suggestivo di Cuneo. Nato nel 1503, conserva ancora il cortile rinascimentale con loggiati e una torre quadrata medievale. È uno dei rarissimi esempi di architettura nobiliare cinquecentesca sopravvissuti in città.

Casa Galimberti

Più che un semplice edificio storico, è un luogo simbolo della Resistenza italiana. Qui visse Duccio Galimberti, figura chiave dell’antifascismo piemontese. Gli interni conservano arredi originali, biblioteca e documenti storici.

Palazzo della torre

Affacciato su Via Roma, è uno degli edifici medievali più riconoscibili del centro storico. La struttura è collegata alla storica Torre Civica e rappresenta il cuore dell’antico potere comunale.

Palazzo Comunale

Elegante edificio storico che fonde elementi medievali e successivi rifacimenti barocchi. Sorge nella parte più antica della città e dialoga con la Torre Civica e gli antichi portici.

Palazzo Vitale

Piccolo gioiello nascosto lungo Via Roma. Meno noto rispetto ad altri edifici cittadini, conserva però una facciata storica molto elegante e dettagli architettonici tipici della nobiltà cuneese.

I palazzi neoclassici di Piazza Galimberti

La piazza principale della città è circondata da dieci eleganti edifici porticati in stile neoclassico. L’effetto scenografico è notevole: simmetria perfetta, colori uniformi e lunghissimi portici che trasformano la piazza in un vero “salotto urbano”.

Palazzo Osasco

Dimora aristocratica poco conosciuta ma molto raffinata, con cortile interno e dettagli barocchi. Passeggiando nel dedalo di vie vicino alla cattedrale lo si incontra quasi all’improvviso.

Complesso Monumentale di San Francesco

Non è un palazzo nel senso stretto del termine, ma è uno degli edifici storici più belli della città. Ex convento medievale, oggi ospita il Museo Civico. Chiostro, arcate gotiche e mattoni antichi lo rendono imperdibile.

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