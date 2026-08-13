Curiosità Enogastronomia Piemonte
Perché gli agnolotti si chiamano “del plin”? La storia di un nome che racconta il Piemonte
La storia dietro un nome
TORINO – Chiunque abbia mangiato almeno una volta gli agnolotti del plin si è probabilmente fatto questa domanda.
Perché si chiamano proprio così?
La risposta è sorprendentemente semplice, ma racconta un gesto antico che, ancora oggi, sopravvive nelle cucine piemontesi.
Tutto nasce da un pizzicotto
In piemontese, la parola “plin” significa “pizzicotto”.
Ed è proprio quel piccolo gesto a dare il nome a uno dei piatti più rappresentativi della cucina regionale.
Quando gli agnolotti vengono preparati a mano, infatti, il ripieno viene disposto sulla sfoglia e poi la pasta viene chiusa con un leggero pizzicotto tra un mucchietto di ripieno e l’altro.
Quel movimento permette di sigillare la pasta prima di separare i singoli agnolotti.
È un gesto semplice, ma fondamentale.
Un nome nato nelle cucine di casa
A differenza di molte ricette nate nelle cucine nobili, gli agnolotti del plin sono il frutto della tradizione contadina piemontese.
Ogni famiglia custodiva il proprio ripieno, preparato con le carni avanzate dagli arrosti, verdure e formaggi, secondo la disponibilità della stagione.
Nulla veniva sprecato.
E proprio mentre si chiudevano gli agnolotti con quel caratteristico pizzicotto, il termine “plin” è rimasto a identificare l’intero piatto.
Piccoli, ma ricchi di sapore
Rispetto agli agnolotti tradizionali, quelli del plin sono generalmente più piccoli.
La loro dimensione permette di ottenere un equilibrio perfetto tra sfoglia e ripieno.
Per questo vengono spesso serviti con condimenti molto semplici, come burro e salvia oppure il fondo dell’arrosto, così da lasciare il protagonista al ripieno.
Un simbolo delle Langhe, del Monferrato e del Roero
Oggi gli agnolotti del plin sono uno dei piatti che meglio rappresentano il Piemonte nel mondo.
Sono particolarmente legati alle Langhe, al Roero e al Monferrato, territori dove la loro preparazione continua a essere tramandata di generazione in generazione.
Pur con piccole varianti da una zona all’altra, il gesto del “plin” è rimasto immutato.
Più di una ricetta
Dietro quel nome curioso non c’è soltanto una parola dialettale.
C’è un modo di cucinare fatto di pazienza, manualità e condivisione.
Chi ha preparato almeno una volta gli agnolotti insieme ai nonni o ai genitori sa che il “plin” non era soltanto un movimento delle dita.
Era il momento in cui la ricetta prendeva forma.
Un nome che custodisce una tradizione
Oggi milioni di persone ordinano gli agnolotti del plin al ristorante senza chiedersi perché si chiamino così.
Eppure basta conoscere il significato di quella piccola parola piemontese per vedere il piatto con occhi diversi.
Perché, in fondo, gli agnolotti del plin non prendono il nome dal ripieno o dal condimento.
Prendono il nome da un gesto.
Un semplice pizzicotto che, da secoli, continua a raccontare una delle tradizioni più autentiche della cucina piemontese.
E tu lo sapevi?
Avevi mai pensato che il nome degli agnolotti del plin derivasse proprio da quel piccolo gesto fatto con le dita?
Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese