Pier Giorgio Frassati, il santo torinese che unì la passione per la montagna all’impegno per i poveri

TORINO – Pier Giorgio Frassati è una delle figure più significative della storia religiosa e sociale di Torino del Novecento. Nato in una famiglia dell’alta borghesia cittadina, avrebbe potuto condurre una vita agiata, lontana dalle difficoltà dei quartieri più poveri. Scelse invece di dedicare una parte importante delle sue giornate all’assistenza delle persone in difficoltà, senza rinunciare allo studio, alle amicizie e alla passione per la montagna.

La sua vita fu breve: morì a Torino il 4 luglio 1925, a soli 24 anni. La sua testimonianza, però, ha attraversato il secolo, fino alla canonizzazione celebrata da papa Leone XIV il 7 settembre 2025, che lo ha proclamato santo insieme a Carlo Acutis.

Le origini torinesi e la famiglia

Pier Giorgio Frassati nacque a Torino il 6 aprile 1901, Sabato Santo, figlio di Alfredo Frassati e Adelaide Ametis. Il padre era una figura di primo piano del giornalismo italiano: aveva fondato nel 1895 il quotidiano La Stampa, diventandone direttore, ed era impegnato anche nella vita politica e diplomatica. La madre era una pittrice.

Pier Giorgio crebbe quindi in un ambiente benestante e culturalmente vivace, ma non privo di contrasti sul piano religioso. Il padre aveva un orientamento agnostico, mentre la fede della madre era soprattutto formale. Fu il giovane, nel corso della sua formazione, a maturare una convinzione religiosa profonda e personale, che sarebbe diventata il centro della sua esistenza.

Frequentò inizialmente la scuola pubblica Massimo d’Azeglio e successivamente l’Istituto Sociale dei Gesuiti. In questo periodo si avvicinò sempre più alla pratica religiosa e cominciò a partecipare alle attività delle Conferenze di San Vincenzo, organizzazioni impegnate nell’assistenza ai poveri.

Nel 1918 si iscrisse al Politecnico di Torino, scegliendo ingegneria industriale meccanica con specializzazione mineraria. Non era una scelta casuale: desiderava lavorare nelle miniere e condividere le condizioni difficili dei lavoratori, mettendo le proprie competenze al servizio della loro dignità.

L’impegno per i poveri nei quartieri di Torino

Uno degli aspetti più caratteristici della vita di Frassati fu la concretezza del suo impegno sociale. Non si limitava alla preghiera o alla partecipazione alle associazioni cattoliche: visitava le famiglie in difficoltà, portava aiuti materiali, procurava medicine e cercava di rispondere alle necessità quotidiane delle persone che incontrava.

Operava anche nei quartieri più poveri della città e frequentava realtà assistenziali come il Cottolengo. La sua attività comprendeva il sostegno alle famiglie sfrattate, alle persone malate e a chi non disponeva dei mezzi necessari per vivere dignitosamente.

Per aiutare gli altri era disposto a mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie risorse, spesso senza cercare riconoscimenti. La sua provenienza sociale rendeva ancora più evidente la distanza tra il mondo in cui era cresciuto e quello delle persone che sceglieva di frequentare.

La fede, per lui, non era separata dalla vita quotidiana. Frassati considerava l’assistenza ai più fragili una conseguenza concreta delle proprie convinzioni religiose. La preghiera e la partecipazione quotidiana all’Eucaristia si accompagnavano così alla presenza nelle case e nelle strade della città.

La montagna, lo sport e gli amici

Raccontare Pier Giorgio Frassati significa anche parlare della sua passione per la montagna. Socio del Club Alpino Italiano e della Giovane Montagna, organizzava escursioni con gli amici, affrontando itinerari alpini e condividendo la fatica delle salite.

La montagna rappresentava per lui un’occasione di amicizia, libertà e ricerca spirituale. Era un giovane dinamico, amante dello sport, della vita all’aria aperta, del teatro, della musica, della pittura e della letteratura. Conosceva a memoria diversi passi della Divina Commedia e coltivava interessi che andavano ben oltre l’ambito religioso.

Con il suo gruppo di amici, che chiamava scherzosamente la Società dei Tipi Loschi, riusciva a unire allegria, gite e momenti di preghiera. L’amicizia non era in contrasto con la sua fede, ma diventava uno spazio in cui viverla e condividerla.

È proprio questa combinazione di spiritualità, impegno sociale e amore per la vita a rendere Frassati una figura diversa dall’immagine tradizionale del giovane santo isolato dal mondo. La sua testimonianza si sviluppava nella quotidianità, tra lo studio, le escursioni, gli incontri e il volontariato.

L’impegno cattolico e politico

Nel primo dopoguerra, segnato da forti tensioni sociali e politiche, Frassati partecipò attivamente alla vita del cattolicesimo organizzato. Entrò nel circolo universitario Cesare Balbo della Federazione Universitaria Cattolica Italiana e aderì nel 1920 al Partito Popolare Italiano, fondato da don Luigi Sturzo.

Il suo impegno era legato alla convinzione che la fede dovesse tradursi anche nella responsabilità verso la società. Si interessava alle condizioni dei lavoratori e ai problemi delle fasce più deboli, in un periodo in cui le tensioni politiche e l’affermazione del fascismo stavano trasformando profondamente l’Italia.

Nel 1922 entrò inoltre nel Terz’Ordine Domenicano, assumendo il nome di fra Girolamo. La scelta confermava il suo legame con la spiritualità domenicana, senza allontanarlo dalla vita universitaria e dalle relazioni con i coetanei.

La morte improvvisa a 24 anni

La vita di Pier Giorgio Frassati si interruppe nel giro di pochi giorni. I primi sintomi della malattia comparvero alla fine di giugno del 1925: mal di testa, febbre e perdita dell’appetito. Le sue condizioni peggiorarono rapidamente e morì a Torino il 4 luglio, a causa di una poliomielite fulminante.

È stata avanzata l’ipotesi che avesse contratto la malattia assistendo persone povere e malate, ma il collegamento non è dimostrato con certezza.

La portata della sua attività emerse in tutta la sua evidenza durante i funerali. La partecipazione di numerose persone, soprattutto appartenenti agli ambienti popolari che aveva frequentato e aiutato, sorprese la famiglia e mostrò quanto fosse stato importante per tanti torinesi.

Dietro l’immagine del giovane proveniente da una famiglia conosciuta si rivelava così una rete di rapporti costruita lontano dai riflettori, attraverso gesti di solidarietà e vicinanza.

Dalla beatificazione alla canonizzazione

Il percorso che ha portato Pier Giorgio Frassati agli altari è iniziato dopo la sua morte, alimentato dalla fama di santità e dalla testimonianza di chi lo aveva conosciuto.

Papa Giovanni Paolo II lo proclamò beato il 20 maggio 1990. Nel corso degli anni la sua figura è diventata un riferimento soprattutto per i giovani, grazie a un’esperienza di fede che non comportava la rinuncia all’amicizia, allo sport, alla cultura e all’impegno nella società.

Il 7 settembre 2025 papa Leone XIV lo ha proclamato santo in piazza San Pietro, a Roma, insieme a Carlo Acutis. La Chiesa celebra la sua memoria liturgica il 4 luglio, giorno della sua morte.

Perché Pier Giorgio Frassati parla ancora ai giovani

A oltre un secolo dalla nascita, Pier Giorgio Frassati continua a essere ricordato non soltanto per la sua spiritualità, ma anche per il modo in cui ha scelto di vivere. Era un universitario con interessi diversi, amava la montagna e lo sport, coltivava amicizie e partecipava alla vita culturale e politica del suo tempo.

Allo stesso tempo, considerava la povertà e la sofferenza altrui una responsabilità personale. Non attendeva che fossero le istituzioni o le associazioni a risolvere ogni problema: cercava di intervenire direttamente, con gli strumenti che aveva a disposizione.

La sua storia conserva un legame particolare con Torino, la città in cui nacque, studiò, svolse gran parte della propria attività e morì. Una vicenda che racconta come, anche in una vita durata appena 24 anni, la generosità e l’attenzione verso gli altri possano lasciare un segno destinato a durare molto più a lungo della propria esistenza.

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